محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و غبارآلود شدن هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، به‌ویژه در ساعاتی از صبحگاه و شامگاه، در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا پایان هفته افزایش رطوبت و وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان، به‌ویژه نوار ساحلی و مناطق کوهستانی، مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: بعدازظهر امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط پیش‌بینی می‌شود. همچنین روند افزایش دما در سطح استان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

سبزه‌زاری گفت: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۲۷.۷ و ایذه با دمای ۷.۶ درجه سانتی‌گراد، به‌ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در همین مدت، اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۵.۷ و کمینه دمای ۱۱.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.