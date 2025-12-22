محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا و همچنین در روزهای پایانی هفته، جو پایداری در اغلب مناطق استان خوزستان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این ایام، بهویژه روز پنجشنبه، پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود که بهخصوص در جادههای مواصلاتی میتواند موجب کاهش دید شود؛ همچنین افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روز چهارشنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان، افزایش ابرناکی در اکثر مناطق پیشبینی میشود و احتمال بارشهای پراکنده در نیمه شمالی استان وجود دارد.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: ماندگاری توده هوای سرد طی امشب نیز در استان ادامه دارد، اما از فردا شاهد افزایش یک تا چهار درجهای دمای شبانه در اغلب نقاط خواهیم بود و سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما پیشبینی نمیشود.
وی در پایان عنوان کرد: در شبانهروز گذشته، گتوند با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت با دمای ۱.۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۲۰.۶ و کمینه دمای ۷.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
