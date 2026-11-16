به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، ملیپوشان ایران در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در دو بخش مردان و بانوان به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
ترکیب تیم ملی در بخش مردان:
- اسلحه اپه: محمدعلی خاکزار، دانیال منصوری، امیرحسین موشحی و علی نمازی
- اسلحه فلوره: علی امینی، سید صدرا حسینی و محمدصادق سجادپور
- اسلحه سابر: نیما زاهدی، طاها کارگرپور و متین شاهدی
ترکیب تیم ملی در بخش بانوان:
- اسلحه سابر: نجمه سازنجیان
- اسلحه فلوره: زهرا کارگر
- اسلحه اپه: ریحانه رضایی
همچنین کادر فنی تیمهای ملی به شرح زیر معرفی شدهاند:
- اسلحه سابر: محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران
- اسلحه اپه: علی یعقوبیان
- اسلحه فلوره: شروین طلوعی
تیم ملی شمشیربازی ایران روز چهارشنبه عازم روسیه خواهد شد تا در این رقابتها حضور پیدا کند.
گفتنی است ملیپوشان مرد ایران در هر دو بخش تیمی و انفرادی و شمشیربازان بانوی کشورمان تنها در بخش انفرادی به رقابت خواهند پرداخت.
ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران برای حضور در رقابتهای جام آزاد شانگهای که به میزبانی روسیه برگزار میشود، مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، ملیپوشان ایران در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در دو بخش مردان و بانوان به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
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