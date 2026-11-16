به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، ملی‌پوشان ایران در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در دو بخش مردان و بانوان به مصاف رقبای خود خواهند رفت.



ترکیب تیم ملی در بخش مردان:



- اسلحه اپه: محمدعلی خاکزار، دانیال منصوری، امیرحسین موشحی و علی نمازی

- اسلحه فلوره: علی امینی، سید صدرا حسینی و محمدصادق سجادپور

- اسلحه سابر: نیما زاهدی، طاها کارگرپور و متین شاهدی



ترکیب تیم ملی در بخش بانوان:



- اسلحه سابر: نجمه سازنجیان

- اسلحه فلوره: زهرا کارگر

- اسلحه اپه: ریحانه رضایی



همچنین کادر فنی تیم‌های ملی به شرح زیر معرفی شده‌اند:



- اسلحه سابر: محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران

- اسلحه اپه: علی یعقوبیان

- اسلحه فلوره: شروین طلوعی



تیم ملی شمشیربازی ایران روز چهارشنبه عازم روسیه خواهد شد تا در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.



گفتنی است ملی‌پوشان مرد ایران در هر دو بخش تیمی و انفرادی و شمشیربازان بانوی کشورمان تنها در بخش انفرادی به رقابت خواهند پرداخت.