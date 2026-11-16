به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «یک روز از زندگی جو: فصل فایدرا» ساخته ژاکلین لنتزو دیشب (یکشنبه) در جشنواره فیلم تسالونیکی جایزه اصلی را از آن خود کرد و جایزه اسکندر طلایی بهترین فیلم بلند بخش مسابقه بین‌المللی را که با عنوان «ورود» شناخته می‌شود، به خانه برد.

این فیلم که دومین فیلم بلند این فیلمساز یونانی است، نخستین بار در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و در آنجا جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و بعد در جشنواره فیلم نیویورک، جشنواره فیلم لندن و جشنواره فیلم بوسان هم به نمایش درآمد.

«یک روز از زندگی جو» با الهام از وقایع واقعی ساخته شده و زندگی پسری ۱۵ ساله به نام جو را با روحیه‌ای سرکش و مالیخولیایی تصویر می‌کند. اویا آندریوپولو بازیگر تازه‌کار ایفاگر این نقش است که فراز و نشیب‌های یک روز معمولی در زندگی یک نوجوان معمولی را تصویرمی‌کند. آن روز معمولی با ورود فایدرا (آناستازیا گولیامو)، یک همکلاسی اهل کتاب که یک تصنیف عاشقانه قدیمی را به زیبایی اجرا می‌کند، تغییر می‌کند؛ اجرا جو را به گریه می‌اندازد و او برای همیشه زیر و رو می‌شود و به سمت تراژدی و دگرگونی می‌رود.

این فیلم روز یکشنبه ۳ جایزه و همچنین تقدیر ویژه از آندریوپولو را از آن خود کرد.

جایزه نقره‌ای الکساندر برای بهترین کارگردانی به پائولین ژولیه و نیکولا شاپولیه برای فیلم «له اند» اهدا شد که اولین بار در بخش «روزهای ونیز» جشنواره فیلم ونیز امسال دیده شده بود. این فیلم که اولین فیلم بلند این ۲ نویسنده و کارگردان است، در سال ۱۶۵۲ اتفاق می‌افتد و داستان سه مرد را دنبال می‌کند که یک نقاشی را در اروپای ویران شده از جنگ‌ها و قیام‌ها منتقل می‌کنند.

جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش «ورودها» به کایکه کوپک و ایتالو مارتینز برای فیلم «کنار رودخانه» ساخته کارگردانان برزیلی، ماتئوس فاریاس و انوک کاروالیو رسید. این فیلم در بخش مسابقه لوکارنو برای اولین بار به نمایش درآمده بود.

جایزه بهترین بازیگر زن به آریسا ساساکی برای فیلم «اقیانوس تایتانیک» ساخته کنستانتینا کوتزمانی رسید که اولین فیلمش است و در بخش نوعی نگاه کن هم دیده شد. این فیلم داستانی غیرمعمول را در یک مدرسه شبانه‌روزی برای پری دریایی‌های مشتاق در ژاپن تصویر می‌کند.

تجلیل از فیلم‌های اول یا دوم

در بخش رقابتی «ملاقات با همسایه‌ها+» که شامل فیلم‌های اول یا دوم از ۳۶ کشور جنوب شرقی اروپا، مدیترانه و خاورمیانه می‌شود، جایزه اسکندر طلایی برای بهترین فیلم بلند به «دوا» ساخته بلرتا باشولی، فیلمسازی از کوزوو، اهدا شد. این فیلم که دومین فیلم این کارگردان است و در بخش هفته منتقدان کن برای اولین بار به نمایش درآمد، داستان دختری ۱۳ ساله را روایت می‌کند که در سایه جنگ کوزوو زندگی می‌کند.

جایزه الکساندر نقره‌ای بهترین کارگردان این بخش به عبدالله الخطیب برای فیلم «وقایع‌نگاری‌هایی از محاصره» رسید. این فیلم که برنده جایزه دیدگاه‌های برلیناله برای اولین ساخته‌هایش است، تصاویری از زندگی فلسطینی‌ها در غزه و اردوگاه‌های پناهندگان را به تصویر می‌کشد.

جایزه بهترین بازیگر مرد به الکسیس ماننتی و جولیان شوویژفسکی برای فیلم «گوشت و سوخت» ساخته پیر لو گال، فیلمساز فرانسوی، رسید. این فیلم که در هفته منتقدان کن به نمایش درآمد، جایزه برتر جشنواره فیلم زوریخ را از آن خود کرد و همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را برای لو گال در روز یکشنبه در تسالونیکی به ارمغان آورد.

ماریا پترووا، ستاره جوان فیلم «مرا در آغوش بگیر» ساخته میرسینی آریستیدو، فیلمساز قبرسی که برنده جایزه تماشاگران ساندنس شد، جایزه بهترین بازیگر زن را به خانه برد.

بخش رقابتی فیلم فوروارد

در بخش رقابتی فیلم فوروارد که به فیلمسازی نوآورانه اختصاص دارد، جایزه اسکندر طلایی به فیلم «دستم را در باغچه می‌کارم» ساخته هدی طاهری و بوریس هاجیا اهدا شد.

جایزه اسکندر نقره‌ای بهترین کارگردانی به راب رایس برای فیلم «پوندروسا» رسید و بازیگر آن الکسیس بلندل جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.

جایزه بهترین بازیگر مرد به الکسیس کالوفولیاس برای فیلم «زیر درخت یهودا» رسید.

جایزه بهترین دستاورد هنری هم به فیلم «ذرات غبار» ساخته آرگریس جرمانیدیس اهدا شد.