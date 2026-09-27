جشنواره سن سباستین صدف طلا را به مایک لی داد؛ حمایت از فلسطین و «نازا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفتادو چهارمین دوره جشنواره سن سباستین با اهدای جوایز خود به کارش خاتمه داد. در این مراسم هیئت داوران به ریاست ایرا ساکس، ۳ جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول برای کیت اوفلین را به «مراقبت محبت‌آمیز» جدیدترین فیلم لی، که گفته می‌شود آخرین فیلم اوست، اهدا کرد.

این فیلم مایک لی، نویسنده و کارگردان کهنه‌کار بریتانیایی از حضور در بخش رقابتی جشنواره فیلم ونیز بازماند، اما در سن سباستین درخشید و ۳ جایزه اصلی از جمله صدف طلایی بهترین فیلم را از آن خود کرد.

هیئت داوران، به ریاست ایرا ساکس، فیلمساز آمریکایی، چنان شیفته این درام شخصیت‌محور درباره مراقبت‌های اجتماعی و خانوادگی شدند که برای دومین بار جایزه بهترین فیلمنامه را به مایک لی اهدا کردند.

در این جشنواره که جایزه بهترین بازیگر بدون تفکیک جنسیت اهدا می‌شود، کیت اوفلین که به تازگی برای فیلم «خلیج بیوه‌ها» برنده‌ جایزه امی شده است، جایزه بهترین بازیگر نقش اول را برای بازی خنده‌داری که به تدریج به نقش آفرینی دلخراشش بدل شد، دریافت کرد. او در نقش یک مددکار اجتماعی لندنی ظاهر شد که با بیماری والدین خودش روبه‌رو می‌شود.

مایک لی و اوفلین که در مراسم حضور نداشتند با سخنرانی ویدیویی جوایز خود را دریافت کردند. لی در نهایت اختصار گفت: متشکرم، متشکرم، با عشق به همه.

در حالی که اوفلین فیلم را ستود و از آن به عنوان فیلمی یاد کرد که همدلی را به عنوان یک قدرت و تلاش برای مراقبت مهم می‌داند.

او جایزه خود را به ماریون بیلی، پل جسون و آلیس بیلی جانسون، سه همبازی‌اش در گروه ۴ نفره بازیگران فیلم تقدیم کرد. جسون و بیلی جانسون هم روی صحنه رفتند تا از طرف لی جایزه فیلمنامه را دریافت کنند.

در این مراسم فیلم حماسی روستایی زیبای «رشد خاک» ساخته کارگردان نروژی، هانس پتر مولند که نماینده نروژ برای بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار است موفق شد تا دیگر جایزه بازیگر نقش اول را برای بازی آستا کاما آگوست، دختر فیلمساز بیل آگوست، دریافت کند. وی در نقش یکی از زوج‌های جوانی که اوایل قرن بیستم مزرعه‌ای را از صفر می‌سازند، جایزه بهترین بازیگر نقش اول را به طور مشترک با اوفلین دریافت کرد.

اسکار دالسباکن برای فیلمبرداری قوی از مناظر کوهستانی و صخره‌ای و دیدنی شمال اروپا در همین فیلم، جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد.

در حالی که امسال هیئت داوران علاوه بر ساکس، شامل بازیگران بیل اسکارشگورد، آلیس براگا و پاتریشیا لوپز آرنایز، تهیه‌کننده مایک گودریج، فیلمساز گنکی کاوامورا و فیلمنامه‌نویس کاترین پایله بود، جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم کوتاه «مرز» ساخته فیلمساز هنگ کنگی، آه بیائو، اهدا شد.

آماندا کرنل، فیلمساز سوئدی، برای فیلم «قلبت را محکم بگیر»، تصویری از یک زن جوان گله‌دار گوزن شمالی در جامعه بومی سامی، جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. این فیلم هفته گذشته در مسابقه پلتفرم تورنتو نیز تقدیر ویژه شد.

در حالی که تنها ۵ فیلم از ۱۷ فیلم حاضر در بخش رقابتی موفق به کسب همه جوایز شدند، فیلم‌های برجسته‌ای چون «آواز ارواح» فاتح آکین، «مرده غمگین من» ساخته پابلو لارین، فیلم اقتباسی پرستاره «بینوایان» ساخته فرد کاویه و فیلم «اوِلین» ساخته جسی آیزنبرگ، دست خالی به خانه بازگشتند.

تنها برنده اسپانیایی بخش رقابتی، بازیگر پیشکسوت خاویر کامارا بود که برای بازی در فیلم فانتزی کمیک «۵ دقیقه بیشتر» جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.

این در حالی است که در ۳ سال گذشته فیلم‌های اسپانیایی صدف طلایی را دریافت کرده بودند، امسال تنها جایزه تماشاگران به فیلم «توپ سیاه» ساخته خاویر کالوو و خاویر آمبروسی رسید که جایزه انتخاب مردمی در تورنتو را هم هفته پیش دریافت کرد.

دومین برنده جایزه تماشاگران هم مستند «نازا» ساخته یووال آبراهام و راشل سزور شد که فیلمی افشاگرانه از جنایات جنگی اسرائیل در غزه است و به تازگی جایزه هیئت داوران ونیز را هم برد. این دومین سال متوالی است که تماشاگران سن سباستین همبستگی خود را با جنبش طرفدار فلسطین نشان داده‌اند و سال پیش جایزه تماشاگران به کوثر بن هنیه برای «صدای هند رجب» رسیده بود.

در این مراسم چندین نفر از برندگان حمایت خود را از مردم فلسطین روی صحنه ابراز کردند. آگوست، با اشاره به سنجاق سینه طرفدار فلسطین روی لباسش، سخنرانی خود را با این جمله به پایان رساند: هیچ کس آزاد نیست تا زمانی که همه آزاد باشند - فلسطین آزاد.

در همین حال، نائمی آدا فیلمساز آلمانی، هنگام دریافت جایزه کارگردانان جدید، جملات مشابهی را با لحنی تندتر بیان کرد: بدون آزادی جمعی، آزادی فردی وجود ندارد. من همدستی دولت آلمان در نسل‌کشی را محکوم می‌کنم.

نائمی آدا با اولین فیلم بلند خود «جسم شیشه‌ای» که یک درام روانشناختی درباره یک رقصنده جوان در حلقه سوگواری است، برنده جایزه برتر بخش کارگردانان جدید شد.

آلساندرا سانگوینتی عکاس و فیلمساز آرژانتینی- آمریکایی، جایزه برتر بخش افق‌های لاتین را برای مستند بلند خود با عنوان «توهم یک تابستان ابدی» که در طول بیش از ۲۰ سال در مناطق روستایی آرژانتین فیلمبرداری شده، برد. این مستند در جشنواره لوکارنو هم درخشید و به عنوان بهترین فیلم اول انتخاب شد.