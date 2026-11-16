به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ناوگان مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی استان، ۲۶ هزار و ۹۶۴ دستگاه موفق به دریافت تأییدیه شدند و ۶ هزار و ۸ دستگاه نیز به دلیل نداشتن شرایط لازم، در آزمون‌های فنی مردود شدند.

وی افزود: در حال حاضر پنج مرکز معاینه فنی ناوگان سنگین در شمال سیستان و بلوچستان فعال است که در شهرستان‌های زابل، زاهدان (دو مرکز)، خاش و سراوان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی خدمات ارائه می‌کنند.

معاینه فنی؛ عاملی برای کاهش حوادث جاده‌ای

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت کنترل وضعیت فنی ناوگان گفت: معاینه فنی مستمر وسایل نقلیه عمومی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از نقص فنی، افزایش ایمنی سفرها و حفاظت از جان کاربران جاده‌ای دارد.