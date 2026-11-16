امین عدیلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این استان با برخورداری از سه هزار و ۴۴۲ روستا، تا پایان سال گذشته در ۸۴۰ روستا اجرای طرح هادی را به انجام رسانده بود که بر این اساس، شاخص اجرای این طرح به ۲۴ درصد می‌رسید؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با میانگین ۶۵ درصدی کشور داشت.

وی افزود: با هدف جبران این عقب‌ماندگی و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های روستایی، در ماده ۲۹ سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان که ۲۵ آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، بنیاد مسکن موظف شد با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان، شاخص اجرای طرح هادی را طی سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۶۵ درصد برساند.

عدیلی ادامه داد: در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی بنیاد مسکن استان و همکاری استانداری، اعتبارات اجرای طرح هادی در جلسات برگزارشده در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ سه برابر افزایش یافت و اجرای این طرح در ۵۷۵ روستا به تصویب رسید.

اجرای طرح هادی در ۵۷۵ روستا طی یک سال

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت این مصوبه در شتاب‌بخشی به عمران روستاها گفت: با اجرای طرح هادی در این تعداد روستا تا پایان شهریور ۱۴۰۶، شاخص برخورداری استان از اجرای طرح هادی از ۲۴ به ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته اجرای طرح هادی در مجموع ۸۴۰ روستا انجام شده، اجرای این طرح در ۵۷۵ روستا طی یک سال، گام مهمی در جبران فاصله موجود و نزدیک شدن به میانگین کشوری خواهد بود.

عدیلی تأکید کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده برای رسیدن به شاخص ۶۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷، مسیر توسعه و بهسازی روستاهای استان را مشخص کرده است و بنیاد مسکن با پیگیری تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌های مصوب، تحقق این هدف را دنبال می‌کند.