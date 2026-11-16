به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، محمدیاشار لطفی مجری خط ۷ مترو در خصوص آخرین وضعیت تکمیل ورودی های دوم این خط گفت: ایستگاه چهل تن دولاب که در محدوده ای پرترافیک و پرجمعیت از منطقه ۱۴ (مجاورت میدان سعیدی) قرار دارد، اسفندماه ۱۳۹۹ با یک ورودی در اختیار شهروندان قرار گرفت. از همان زمان افتتاح ایستگاه، برنامه ریزی برای احداث ورودی دوم آن صورت گرفت و در حال حاضر شرایط به گونه ای است که انتظار بهره برداری از این ورودی جدید تا پایان سال جاری را داریم.

مجری خط ۷ مترو در ادامه به ورودی دوم ایستگاه میدان کتاب اشاره کرد و افزود: این ایستگاه در مهرماه ۱۴۰۲ افتتاح شد؛ ورودی دوم آن باتوجه به محل قرارگیری پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و همچنین مجاورت با مجتمع های تجاری محدوده مورد نظر، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ورودی دوم ایستگاه میدان کتاب هم اکنون در مرحله تکمیل عملیات اجرایی سازه نگهبان و همچنین تامین تجهیزات ویژه بوده و امیدواریم تا نیمه نخست سال ۱۴۰۶ بتوانیم آن را تکمیل و تقدیم مسافران شبکه مترو پایتخت نماییم.