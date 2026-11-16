به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، با انتقاد از روند طولانی ترخیص اتوبوس‌ها از گمرک، اظهار کرد: بروکراسی اداری گمرک زمان‌بر است و دو دستگاه متروباس که باید سه هفته پیش ترخیص می‌شد، هنوز ترخیص نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نمی‌تواند در راستای کاهش فرایند ترخیص از گمرک ورود کند، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها در حال انجام است اما به نظر می‌رسد گمرک استقلال خود را دارد و به توصیه‌ها توجهی نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ۳۰ دستگاه متروباس دیگر نیز در آستانه ورود به گمرک است، یادآور شد: امیدواریم فرآیند اداری به گونه‌ای طی شود که بتوان متروباس‌های جدید را سریعتر ترخیص کرد.