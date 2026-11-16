به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از تداوم آلودگی هوا در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای روز، غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق پرتردد شهری افزایش می‌یابد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از روز سه‌شنبه (۲۶ آبان) تا چهارشنبه (۲۷ آبان)، افزایش آلاینده‌های جوی، به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، در مناطق مرکزی و جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا تا سطح ناسالم برای گروه‌های حساس اشاره کرد. همچنین در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های جوی، کیفیت هوا در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی شهر تهران در برخی ساعات به محدوده ناسالم برای تمام گروه‌ها خواهد رسید.

در همین راستا، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش ترددهای غیرضروری در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها توصیه کرده است.

همچنین استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا حد امکان از دیگر توصیه‌های هواشناسی برای کاهش آثار آلودگی هوا در این بازه زمانی است.