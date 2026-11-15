به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم آلودگی هوا در استان تهران اعلام کرد: تا اواخر امشب (۲۴ آبان) افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش دید و افت محسوس کیفیت هوا در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین از بعدازظهر دوشنبه (۲۵ آبان) تا سه‌شنبه (۲۶ آبان) با عبور موجی کم‌دامنه از فراز منطقه، وزش باد و بارش پراکنده باران و برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تا روز دوشنبه (۲۵ آبان) به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.

بر اساس این پیش‌بینی، تا اواخر امشب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در برخی ساعات با کاهش دید، افت محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا همراه خواهد بود.

از بعدازظهر دوشنبه تا سه‌شنبه نیز با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد و در بعضی مناطق بارش پراکنده، با احتمال رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران احتمال بارش برف وجود دارد.