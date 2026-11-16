به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی(ره)، هم‌اندیشی تخصصی «فلسفه و معنویت» را با حضور جمعی از استادان دانشگاه و حوزه و اعضای هیئت علمی این پژوهشگاه برگزار می‌کند.

در این هم‌اندیشی، حسین کلباسی‌اشتری، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، محمدرضا مصطفی‌پور، مدرس حوزه، محمدجواد رودگر، عضو هیئت علمی گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه، مسعود اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی، مهدی عباس‌زاده، عضو هیئت علمی گروه معرفت‌شناسی و علوم شناختی و امیر آقاجانلو، عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

دبیری علمی این نشست را محمدعلی اردستانی تهرانی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر عهده دارد.

این هم‌اندیشی چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت برخط از طریق نشانی اینترنتی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در این برنامه حضور یابند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه مشروح خبر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی iict.ac.ir/s3i3 مراجعه کنند.