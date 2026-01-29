از تربیت اخلاقی تا تربیت عرفانی؛ ماهیت گفتمان تربیتی کودک چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست علمی از سلسله نشست های همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با عنوان «ماهیت و گفتمان تربیت عرفانی و تربیت اخلاقی کودک» توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دبیرخانه همایش(گروه عرفان و معنویت) به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور حجت الاسلام مهدی منصوری، استاد حوزه علمیه قم با موضوع ماهیت و روش‌شناسی تربیت عرفانی کودک، حجت الاسلام مصطفی فیض، رئیس میز آموزش و پرورش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با موضوع از تربیت اخلاقی تا تربیت عرفانی؛ ماهیت، نسبت، قلمرو، حجت الاسلام رضا ملائی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با موضوع کودکی به مثابه «امر پاک»؛ وضعیت گفتمان اخلاقی- عرفانی کودکی در ایران برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست فاطمه صدر عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است.

نشست علمی با موضوع ماهیت و گفتمان تربیت عرفانی و تربیت اخلاقی کودک روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ در تالار فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی و همچنین به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/iict/hekmat2 در این نشست شرکت کنند.