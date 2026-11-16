محمد پورمحمدی، رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر هشتبندی در سال‌های اخیر با چالش جدی کمبود فضای آموزشی مواجه بوده و رشد جمعیت شهر و مناطق پیرامونی آن، بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های آموزشی، موجب افزایش فشار بر مدارس موجود شده است.

وی افزود: فضاهای آموزشی فعلی پاسخگوی جمعیت دانش‌آموزی شهر نیست و بخش قابل توجهی از مدارس با محدودیت فضای فیزیکی، تراکم بالای دانش‌آموزان، فعالیت در دو نوبت و استفاده از کلاس‌های غیراستاندارد مواجه هستند.

پورمحمدی با اشاره به وضعیت کلاس‌های کانکسی در برخی مدارس شهر گفت: به دلیل کمبود کلاس درس، تعدادی از دانش‌آموزان در کانکس‌های آموزشی تحصیل می‌کنند که ضرورت دارد از نظر ایمنی، استحکام و استانداردهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرند و برای جایگزینی آن‌ها با کلاس‌های درس استاندارد برنامه‌ریزی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی ادامه داد: دبستان پاسداران این شهر با جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر، با محدودیت جدی فضای آموزشی روبه‌روست و حدود ۱۰ کلاس درس این مدرسه در کانکس‌های آموزشی دایر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تأکید وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور بر توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و کاهش کلاس‌های کانکسی، همچنان در مرکز شهر هشتبندی دانش‌آموزانی وجود دارند که به دلیل کمبود فضای آموزشی، در این نوع کلاس‌ها تحصیل می‌کنند؛ موضوعی که نگرانی خانواده‌ها را به دنبال داشته است.

پورمحمدی با بیان اینکه شرایط فیزیکی کلاس‌های درس بر کیفیت آموزش و سلامت دانش‌آموزان تأثیرگذار است، خواستار بررسی فوری وضعیت ایمنی و استاندارد کانکس‌های آموزشی و تأمین فضای مناسب برای دانش‌آموزان شد.

وی همچنین به وضعیت دبستان خرد شهر هشتبندی اشاره کرد و گفت: به دلیل کمبود فضای آموزشی، دانش‌آموزان دختر و پسر در برخی پایه‌ها به‌صورت مختلط تحصیل می‌کنند. این موضوع به‌ویژه با توجه به شرایط سنی دانش‌آموزان پایه‌های بالاتر ابتدایی، نگرانی‌هایی را در میان خانواده‌ها ایجاد کرده و ضرورت تأمین کلاس‌های مستقل و متناسب با نیازهای آموزشی را دوچندان می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی افزود: در حالی که در برخی مناطق روستایی به دلیل جمعیت اندک دانش‌آموزان، کلاس‌های مختلط تشکیل می‌شود، در مرکز شهر هشتبندی بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در پایه‌های پنجم و ششم به دلیل محدودیت فضای آموزشی در شرایط مشابه تحصیل می‌کنند؛ مسئله‌ای که انتظار می‌رود با تأمین زیرساخت‌های لازم برطرف شود.

پورمحمدی در ادامه به وضعیت مدارس استثنایی و متوسطه شهر اشاره کرد و اظهار داشت: دانش‌آموزان مدرسه استثنایی فروغ دانش و مدرسه راهنمایی شهید موسی عسکری در ساختمان‌هایی قدیمی و غیراستاندارد، با قدمتی مربوط به اوایل دهه ۶۰، مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: با توجه به نیازهای ویژه دانش‌آموزان مدرسه فروغ دانش، احداث فضای آموزشی مستقل و استاندارد برای این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین نوسازی مدرسه شهید موسی عسکری باید در اولویت برنامه‌های عمرانی آموزشی منطقه قرار گیرد. در این زمینه پیگیری‌هایی از طریق استانداری، اداره کل آموزش‌وپرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان انجام شده است که امیدواریم به نتیجه عملی منجر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی همچنین درباره وضعیت دبستان امیرآباد گفت: به دلیل کافی نبودن تعداد کلاس‌های درس، بخشی از فضای آموزشی این مدرسه در کانکس‌ها تأمین شده و فعالیت مدرسه نیز در دو نوبت صبح و عصر انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای شهر تصریح کرد: تعدادی از مراکز هنرستانی و فنی‌وحرفه‌ای هشتبندی از ساختمان مستقل و کارگاه‌های آموزشی متناسب با رشته‌های تحصیلی برخوردار نیستند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر کیفیت آموزش‌های مهارتی و میزان استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها از این رشته‌ها تأثیر منفی بگذارد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود فضای آموزشی در شهرک امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این شهرک که از مناطق پرجمعیت هشتبندی به شمار می‌رود، فاقد مدرسه در مقطع ابتدایی است و دانش‌آموزان ساکن این منطقه برای دسترسی به خدمات آموزشی با مشکلاتی مواجه هستند. از این‌رو احداث مدرسه ابتدایی در این شهرک باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی با اشاره به برنامه‌های مدرسه‌سازی در استان هرمزگان اظهار داشت: در شرایطی که مسئولان استانی از اجرای نهضت مدرسه‌سازی و ساخت بیش از ۳۰۰ مدرسه در راستای توسعه عدالت آموزشی سخن می‌گویند، انتظار می‌رود سهم مناطق دارای کمبود جدی فضای آموزشی، از جمله شهر هشتبندی، به‌صورت مشخص در این برنامه‌ها تعریف شود.

وی افزود: تاکنون پروژه شاخصی برای احداث فضای آموزشی جدید در شهر هشتبندی به مرحله کلنگ‌زنی نرسیده است و این موضوع ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌های آموزشی استان و توجه بیشتر به نیازهای این منطقه را نشان می‌دهد.

پورمحمدی تأکید کرد: بررسی دقیق وضعیت موجود مدارس، تطبیق آمارهای اعلام‌شده با نیازهای واقعی مناطق و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای احداث و نوسازی مدارس می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات آموزشی هشتبندی کمک کند.

وی در پایان با بیان اینکه حل مشکلات آموزشی شهر هشتبندی نیازمند حمایت و هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی است، گفت: انتظار می‌رود وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی مدارس کشور، استانداری هرمزگان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان، با نگاه ویژه به وضعیت آموزشی منطقه توکهور و هشتبندی، برای تأمین اعتبار، احداث مدارس جدید، نوسازی فضاهای فرسوده و جایگزینی کلاس‌های کانکسی اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی خاطرنشان کرد: مردم منطقه توکهور و هشتبندی همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی حضور و مشارکت داشته‌اند و شایسته است فرزندان این منطقه نیز از فرصت‌های آموزشی مناسب، ایمن و استاندارد برخوردار باشند. برخورداری از فضای آموزشی مطلوب، حق دانش‌آموزان است و تحقق عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که این حق برای همه مناطق، فارغ از موقعیت جغرافیایی و جمعیت آن‌ها، تأمین شود.