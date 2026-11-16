به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی، شهادت سید معین انجوی‌نژاد، جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس و مشاور امور ایثارگران استاندار فارس را تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد: راه شهیدان با رفتن آنان پایان نمی‌یابد، بلکه با وفاداری به آرمان‌هایشان زنده می‌ماند.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به این شرح است:

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

شهادت، پایان راه مردان خدا نیست؛ شکوفایی سال‌ها مجاهدت و به بار نشستن بذرهای ایثار در آستان قرب الهی است.

خبر عروج ملکوتی جانباز سرافراز و یادگار گران‌قدر هشت سال دفاع مقدس، شهید سید معین انجوی‌نژاد، مشاور امور ایثارگران استاندار فارس، پس از سال‌ها صبوری و تحمل رنج و جراحات دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم عمیق شد.

آن مجاهد نستوه از تبار مردانی بود که در روزگار دفاع، جان خویش را سپر عزت و استقلال میهن ساختند و پس از پایان میدان نبرد نیز با زخم‌هایی که یادگار عهد عاشقانه‌شان با آرمان‌های انقلاب بود، سنگر خدمت را ترک نکردند. او از نسلی بود که حماسه را نه در کلام، بلکه با خون و جان خویش معنا کردند و تا واپسین لحظات عمر، بر سر پیمانی استوار ماندند که با خداوند متعال، ولایت و شهیدان بسته بودند؛ عهدی از جنس ایمان و وفاداری که تا آخرین نفس بر آن پای فشردند.

بی‌تردید، پیکرهای رنجور جانبازان، روایت‌های زنده و ماندگار حماسه‌ای هستند که هیچ‌گاه در گذر زمان به فراموشی سپرده نخواهد شد. امروز اگرچه یکی دیگر از یادگاران آن روزهای حماسه از میان ما پر کشید، اما عطر ایثار و اخلاص او در حافظه تاریخی این سرزمین و در جان نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

اینجانب، شهادت پرافتخار این جانباز سرافراز را که پس از سال‌ها مجاهدت و تحمل رنج جانبازی، سرانجام به کاروان شهیدان پیوست، به خانواده معزز و صبور آن شهید والامقام، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه معزز شیراز، استاندار محترم فارس، جامعه معزز ایثارگری، همرزمان و همسنگران ایشان و عموم مردم قدرشناس استان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

بی‌گمان، راه شهیدان با رفتن آنان پایان نمی‌یابد؛ این راه، با وفاداری به آرمان‌هایشان زنده می‌ماند.