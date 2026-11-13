به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از کشور را ادامه‌دهنده راه شهدا دانست و گفت: حضور مردم در صحنه هم آثار داخلی و هم آثار خارجی دارد و موجب ناامیدی جریان‌های مخالف و تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور می‌شود.

وی با قدردانی از مردم حاضر در اجتماعات شبانه افزود: برخی تصور می‌کنند حضور مردم با در دست داشتن پرچم در میدان‌ها تأثیری ندارد، در حالی که این حضور پیام روشنی به مخالفان می‌دهد و نشان می‌دهد مردم همچنان در صحنه هستند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه حضور خودجوش مردم در میدان‌ها از سوی کسی سازماندهی و تحریک نشده است، تصریح کرد: این ملت با اراده خود به میدان آمده و حضور آنان در داخل کشور موجب تقویت انسجام و در عرصه خارجی نیز توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی منطقه را به دنبال داشته است.

حضور مردم پشتوانه نیروهای مسلح و ادامه‌دهنده راه شهداست

رضوی اردکانی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدها گفت: فرزندان رشید ملت در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج با ایستادگی خود، معادلات دشمنان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح اظهار کرد: قدرت و توان امروز کشور حاصل ایثارگری شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است و ملت ایران باید قدردان این مجاهدت‌ها باشد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تحولات منطقه و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه افزود: پایگاه‌هایی که با هزینه‌های هنگفت برای تأمین امنیت برخی کشورهای منطقه ایجاد شده‌اند، خود در معرض حملات قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد اتکا به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه خون شهدا در جامعه جریان دارد، گفت: شهدا با ایثار خود به جامعه حیات و پویایی بخشیده‌اند و اگر ملت ایران امروز در برابر فشارها ایستادگی می‌کند، این روحیه حاصل فرهنگ شهادت و مقاومت است.

مسئولان بر اجرای قانون عفاف و حجاب در دستگاه‌ها نظارت کنند

رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد پلیس در برخورد با مراکز فساد و تخلفات اجتماعی اظهار کرد: نمی‌توان در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی بی‌تفاوت بود و مسئولان باید در چارچوب قانون برای حفظ ارزش‌های جامعه اسلامی اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت عفاف و حجاب در محیط‌های اداری افزود: سازمان‌ها، ادارات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌ها باید نسبت به رعایت ضوابط عفاف و حجاب از سوی کارکنان خود اهتمام داشته باشند و این موضوع را جدی بگیرند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه دشمنان در کنار فشارهای نظامی، جنگ روانی و فرهنگی را نیز دنبال می‌کنند، تصریح کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی نسبت به حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه عفاف و حجاب از ضروریات دین است، گفت: حفظ چهره اسلامی کشور و توجه به افکار عمومی در این زمینه اهمیت دارد و نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بود.

کتاب‌خوانی باید به فرهنگ عمومی خانواده‌ها تبدیل شود

رضوی اردکانی در ادامه با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: با وجود گسترش فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه، کتاب جایگاه و اهمیت ویژه خود را دارد و خانواده‌ها باید فرزندانشان را به مطالعه و کتاب‌خوانی تشویق کنند.

وی با گرامیداشت سالروز درگذشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، این اثر را از تفاسیر برجسته و جامع قرآن کریم دانست و افزود: علامه طباطبایی علاوه بر تفسیر قرآن، در حوزه‌های حکمت، فلسفه و فقه نیز صاحب‌نظر بود و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

امام جمعه موقت شیراز همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی، این سند را زیربنای نظام دانست و از نقش اعضای مجلس خبرگان در تدوین و انتخاب رهبری یاد کرد.

وی همچنین روز صنعت نوشت‌افزار را گرامی داشت و با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان سال ۱۳۵۹، یاد و خاطره شهید مصطفی چمران و رزمندگان مدافع این شهر را گرامی داشت.

رضوی اردکانی همچنین با اشاره به سالروز شهادت برادران مهدی و مجید زین‌الدین، از این دو شهید به‌عنوان فرماندهان شجاع و خالص دوران دفاع مقدس یاد کرد.

حضرت زهرا(س) محور حدیث کسا و مصداق سوره کوثر است

امام جمعه موقت شیراز در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، این مناسبت را از روزهای باعظمت تاریخ اسلام دانست و از هیئت‌های مذهبی و عزاداران فاطمی در سراسر کشور برای برگزاری مراسم سوگواری قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) شخصیتی ممتاز در خاندان پیامبر اسلام(ص) است، گفت: حضرت زهرا(س) مصداق آیه تطهیر و محور حدیث کساست و در روایات اسلامی جایگاه ویژه‌ای در مسئله شفاعت در روز قیامت دارد.

رضوی اردکانی همچنین با قدردانی از حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در مراسم نماز جمعه شیراز گفت: تجلیل از شهدا به‌ویژه در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تجلیل از مقام آن بانوی بزرگ اسلام است و باید قدردان فداکاری و ایثار شهدا باشیم.

وی با اشاره به سوره مبارکه کوثر افزود: بر اساس دیدگاه مفسران، حضرت فاطمه زهرا(س) مصداق برجسته کوثر و خیر کثیری است که خداوند به پیامبر اسلام(ص) عطا کرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به شأن نزول سوره کوثر و اهانت مشرکان به پیامبر(ص) درباره نداشتن فرزند پسر گفت: خداوند در پاسخ به این سخنان، سوره کوثر را نازل کرد و به پیامبر خود وعده خیر فراوان داد؛ نسلی که از حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه یافت و تا امروز منشأ برکات فراوانی برای جهان اسلام بوده است.

وی با بیان اینکه نسل پیامبر اسلام(ص) از طریق حضرت فاطمه زهرا(س) تداوم یافته است، گفت: یکی از جلوه‌های برجسته کوثر، وجود امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و امامان معصوم(ع) از نسل آن حضرت است و در نهایت حضرت مهدی(عج) نیز از همین خاندان است که بر اساس وعده الهی، جهان را سرشار از عدالت خواهد کرد.

رضوی اردکانی در ادامه با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمت‌های الهی بیان کرد: انسان باید در برابر نعمت‌هایی که خداوند به او عطا کرده است، شکرگزار باشد و یکی از جلوه‌های این شکرگزاری، سجده شکر پس از نماز و به‌جا آوردن نماز شکر در زمان برخورداری از نعمت‌های ویژه است.

وی همچنین با اشاره به آیه «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» در سوره کوثر، نماز و قربانی کردن را از جلوه‌های شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی دانست و بر توجه به نیازمندان در انجام نذورات و قربانی‌ها تأکید کرد.