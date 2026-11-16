به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیم پژوهشی این دانشگاه به سرپرستی حسین خالقی و متشکل از مریم سعدالدین، حسام حرمتی و شاهین خورشیدی، در دومین دوره مسابقات ملی ایده و اختراعات بوعلی‌سینا موفق به کسب مدال طلای کشوری در محور فنی و مهندسی شد.

این موفقیت با ارائه طرح با عنوان «ساخت فن محوری دو ردیفه خلاف‌گرد با کانال بازچرخش جریان سیال» در این رقابت ملی که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، به دست آمد. سازمان جهانی مخترعین (WIIPA) و سازمان OCIIP از حامیان این دوره از مسابقات بودند.

طرح مذکور با بهره‌گیری از آرایش دو ردیفه خلاف‌گرد و کانال بازچرخش جریان سیال، با هدف بهبود عملکرد آیرودینامیکی فن‌های محوری توسعه یافته است. این ساختار در محدوده عملکردی بین نقطه طراحی و نقطه آغاز ناپایداری، در نقاط کاری متناظر، قابلیت افزایش فشار فن را در مقایسه با ساختار فاقد بازچرخش جریان فراهم می‌کند. همچنین، طراحی کانال بازچرخش به گونه ای صورت گرفته است که در نقاط کاری متناظر نسبت به کانال ساده، نه تنها افت محسوسی در راندمان ایجاد نمی کند، بلکه در آخرین نقاط پایدار و محدوده ناپایدار افزایش راندمان نیز مشاهده می شود.

به این ترتیب، طرح ارائه‌شده با هدف بهبود عملکرد، به‌ویژه در شرایط کاری خارج از نقطه طراحی و در نزدیکی مرز ناپایداری، توسعه یافته است و می‌تواند گامی در جهت بهبود عملکرد سامانه‌های جریان محوری در کاربردهای صنعتی و مهندسی باشد.

شایان ذکر است، این طرح، نسخه بهبودیافته پایان‌نامه‌ای است که پیش‌تر به‌عنوان پایان‌نامه برتر سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شده بود. همچنین، این پروژه به‌عنوان پروژه برتر نخستین رویداد AUT Think دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز معرفی شده است.

کسب این موفقیت، بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه توسعه فناوری‌های نوین و تبدیل دستاوردهای دانشگاهی به طرح‌های فناورانه و کاربردی است.