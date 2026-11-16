به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات نظم جهانی و تغییر موازنه قدرت در عرصه بین‌المللی، تقابل با ایران را فراتر از محاسبات کوتاه‌مدت نظامی دانست.

معبودی با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره سابقه تاریخی تقابل با ایران اظهار کرد: ایران از تمدن و پیشینه تاریخی عمیقی برخوردار است و تقابل با این کشور را نمی‌توان صرفاً در چارچوب محاسبات کوتاه‌مدت نظامی ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره همراهی کشورهای اروپایی در تحولات نظامی افزود: درخواست کمک آمریکا از متحدان اروپایی و واکنش‌های متفاوت آنان، نشان‌دهنده پیچیدگی شرایط و اختلاف دیدگاه‌ها در میان متحدان این کشور است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که همان‌گونه که به اعتقاد او آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی خود ناکام مانده‌اند، در راهبرد ایجاد فروپاشی داخلی ایران نیز ناکام بمانند.

معبودی در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی، اعتماد عمومی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی تأکید کرد.