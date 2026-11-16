به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس و مقاومت، با هدف تکریم آثاری که به تبیین حماسه‌ها، تجربیات زیسته و تحلیل‌های راهبردی دوران دفاع مقدس و مقاومت پرداخته‌اند، برگزار می‌شود. این جایزه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و پاسداشت حافظه جمعی ملت، تلاش می‌کند تا آثاری را شناسایی و معرفی کند که بتوانند مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت را با زبانی اثرگذار و مستند به نسل‌های جدید منتقل کند.

برای داوری و ارزیابی تخصصی آثار، هیئت علمی این دوره از چهره‌های مطرح ادبیات تشکیل شده است که در زمینه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی تخصص دارند یا سالها در زمینه دفاع مقدس در حال تحقیق و پژوهش هستند، اعضای هیئت علمی بیست و چهارمین دوره عبارتند از: محمدرضا سنگری، مریم جلالی، مهین پناهی، جوادکامور بخشایش، محسن شاهرضایی، علی شجاعی صایین و یحیی نیازی.

این متخصصان با بررسی دقیق آثار ارسالی، بر اساس معیارهایی نظیر اصالت محتوایی، استناد به اسناد تاریخی، کیفیت ادبی و توانایی در تحلیل جریان‌های مقاومت، برترین کتاب‌های سال را انتخاب خواهند کرد. برگزاری این جایزه در بیست و چهارمین دوره خود، نشان‌دهنده تداوم توجه جامعه علمی و ادبی کشور به ثبت تاریخ شفاهی و مکتوب دفاع مقدس است.

مهم‌ترین ویژگی بیست‌وچهارمین دوره توجه ویژه به ادبیات شکل‌گرفته پیرامون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است. یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی ما در این دوره، پرداختن به ادبیات پایداری در جنگ‌های اخیر است