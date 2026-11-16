به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس محور آبدانان بیان کرد: اتوبوسی که در محور دشت عباس و آبدانان دچار حادثه بود به دلیل شرایط خاص و مواجه شدن با یک تراکتور از جاده منحرف و واژگون شد. در پی این حادثه از همان ابتدا به بیمارستان‌های شهرهای مجاور ایلام آماده‌باش داده شد.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته افزود: با فرمانداران شوش، اندیمشک و دزفول و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول صحبت شد؛ لازم به ذکر است که در شوش و اندیمشک اعزامی نداشتیم.

وی تصریح کرد: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و در مجموع ۱۵ نفر به بیمارستان گنجویان دزفول اعزام شدند. به دنبال این حادثه از بیماران عیادت کرده و سلام رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر کشور را به بیماران و همراهان آنان ابلاغ کردیم. با وزارت کشور و استاندار ایلام نیز مذاکره داشتیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: دو نفر پیش از رسیدن به بیمارستان فوت کردند؛ از ۱۳ نفر دیگر، دو نفر جراحت سطحی داشته که مرخص شدند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

موالی‌زاده در خصوص وضعیت سایر مصدومان گفت: ۱۰ بیمار تحت مراقبت‌های لازم هستند که چند تن از آنان در بخش آی‌سی‌یو بستری هستند. همچنین یک نفر دچار شکستگی ناحیه گردن شده که عمل لازم در خصوص آن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حادثه ای تلخ را شاهد بودیم، اظهار کرد: عوامل مختلفی در این حوادث وجود دارد و امیدواریم با مجموعه‌ تمهیداتی که به کار بسته می‌شود، شاهد کاهش چنین حوادثی باشیم.

استاندار خوزستان گفت: در استان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده و پیگیر هستیم تا با همکاری در حوزه‌های راه‌سازی، راهداری و فرهنگ‌سازی، از بروز حوادث در جاده‌ها و درون‌شهری پیشگیری شود.

موالی زاده با اشاره به علل تصادفات افزود: به طور مثال، موتورسواران احتیاط لازم را رعایت نمی‌کنند، کمتر از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند یا سرعت بالایی دارند. از دیگر عوامل تصادفات می‌توان به ایمن نبودن وسایل نقلیه، سرعت و سبقت غیرمجاز، رانندگی در حالت خواب‌آلودگی، صحبت با موبایل هنگام رانندگی و نداشتن تمرکز کافی اشاره کرد. توصیه می‌شود رانندگان در حالت خواب‌آلودگی و خستگی رانندگی نکنند و حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا جان خود و عزیزانشان را محفوظ بماند.