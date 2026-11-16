مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف میان یک دستگاه کامیون ایسوزو و خودروی پراید در محور آق‌قلا به گنبد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه یک کشته و دو مصدوم داشت.

وی افزود: این تصادف ساعت ۱۷ و ۳۷ دقیقه روز ۲۵ آبان در محدوده ایمر ملاساری، یک کیلومتر پیش از شهرک بهشتی رخ داد.

سلیمی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه ایمر با دو نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اینکه در مجموع چهار نفر در این حادثه حضور داشتند، گفت: دو نفر مصدوم شدند که یک نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و مصدوم دیگر از سوی اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی ادامه داد: یکی از مصدومان، بانوی ۳۴ ساله‌ای بود که به دلیل آسیب‌های متعدد جسمی به بیمارستان شهید مطهری گنبد انتقال یافت.