به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن‌دوست عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی شورای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: توسعه تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی است و تقویت این مجموعه‌ها می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌ها و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تقسیم مسئولیت میان بخش دولتی و خصوصی افزود: دولت وظیفه سیاست‌گذاری و هدایت را بر عهده دارد و تشکل‌های تخصصی نیز با حضور سازمان‌یافته خود می‌توانند در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف حوزه صنایع‌دستی نقش مؤثری ایفا کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به شکل‌گیری تشکل‌های تخصصی در حوزه گردشگری، بر ضرورت تقویت ساختارهای مشابه در بخش صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: کردستان ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه دارد و توسعه تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان در سطح ملی منجر شود.

در این نشست، ضمن تشریح وظایف و مسئولیت‌های قانونی شورا، انتخابات هیئت مؤسس شورای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی کردستان برگزار شد و از میان ۲۷ نفر، ۹ نفر به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس انتخاب شدند.