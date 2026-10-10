به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش نادری گفت: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی میان هنرمندان، سامان‌دهی فعالیت‌های تخصصی و افزایش مشارکت فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنایع‌دستی باشد.

وی افزود: معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان آمادگی دارد فرآیند ثبت‌نام هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را برای مشارکت در تشکیل این تشکل آغاز کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تجربیات و دیدگاه‌های تخصصی آنان، زمینه شکل‌گیری نهادی فراگیر و برخوردار از پشتوانه صنفی فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و مشارکت نهادهای مرتبط بیان کرد: در ترکیب کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، در کنار صنعتگران و هنرمندان شاخص استان، حضور دارند.

نادری ادامه داد: حضور نمایندگان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از خرد جمعی می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر، افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها و طی مراحل قانونی تشکیل این تشکل در چارچوبی منسجم کمک کند.

وی با بیان اینکه تشکیل این تشکل در چارچوب تکالیف قانونی و اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، پیگیری می‌شود، تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد ساختاری حرفه‌ای برای تقویت انسجام صنفی، افزایش مشارکت هنرمندان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای پیگیری مسائل و مطالبات تخصصی فعالان صنایع‌دستی استان است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان درباره وظایف کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای گفت: نظارت بر مراحل شکل‌گیری تشکل و پیگیری گام‌به‌گام فرآیندهای قانونی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کارگروه است.

وی افزود: در نخستین جلسه کارگروه مقرر شد احکام رسمی اعضا صادر و ابلاغ شود تا فعالیت این مجموعه در چارچوبی مشخص و ساختارمند آغاز شود.

نادری ادامه داد: پس از استقرار کارگروه، تعیین هیئت مؤسس در اولویت قرار می‌گیرد. صلاحیت افراد پیشنهادی برای عضویت در این هیئت باید از سوی کارگروه بررسی و تأیید شود و پس از طی مراحل قانونی و نهایی‌شدن بررسی صلاحیت‌ها، مقدمات برگزاری مجمع عمومی و انتشار فراخوان برای تشکیل رسمی تشکل فراهم خواهد شد.

مشارکت هنرمندان، شرط موفقیت تشکل حرفه‌ای

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مستقیم هنرمندان در این فرآیند اظهار کرد: موفقیت این طرح به همراهی آگاهانه و مسئولانه فعالان صنایع‌دستی وابسته است و تلاش می‌کنیم با ایجاد بستری شفاف و تخصصی، زمینه مشارکت مؤثر آنان در شکل‌گیری تشکلی فراهم شود که بتواند مسائل حرفه‌ای این حوزه را به‌صورت منسجم پیگیری کند.

نادری با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی و اقتصاد استان زنجان خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی علاوه بر اینکه بخشی جدایی‌ناپذیر از میراث فرهنگی و هویت بومی استان به شمار می‌رود، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

وی از هنرمندان، صنعتگران و سایر فعالان صنایع‌دستی استان دعوت کرد با مشارکت در فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای، در ایجاد ساختاری پویا، شفاف و فراگیر برای پیگیری مطالبات صنفی و حمایت از جامعه صنایع‌دستی زنجان سهیم شوند.