سرهنگ محمد بوستان‌افروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح حکاک برای صیانت از اراضی زراعی و باغی استان، اظهار داشت: در این عملیات بیش از ۹۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات که در معرض تغییر کاربری غیرمجاز قرار داشتند، آزادسازی شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی افزود: طرح حکاک یکی از محورهای جدی صیانت از اراضی زراعی و باغات است و در اجرای آن، مرزهای اراضی با دقت مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرقانونی، برخورد قانونی انجام می‌شود.

اجرای همزمان عملیات در سه شهرستان

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با اشاره به اینکه این عملیات در ۱۸۹ قطعه زمین در شهرستان‌های بروجرد، ازنا و کوهدشت انجام شده است، عنوان کرد: اجرای این طرح با هماهنگی دستگاه قضایی و حضور عوامل نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفت.

بوستان‌افروز ادامه داد: اجرای این عملیات نشان‌دهنده هماهنگی نیروهای حفاظتی در شناسایی و مقابله با تخلفات حوزه اراضی است و هدف از آن، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، صیانت از باغات و حفظ ظرفیت تولید در بخش کشاورزی است.

وی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را تهدیدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار استان دانست و تصریح کرد: خروج هر بخش از اراضی از چرخه تولید، به معنای کاهش ظرفیت تولیدات کشاورزی و آسیب به منابع ارزشمند استان است؛ ازاین‌رو اجرای دقیق طرح حکاک با جدیت دنبال می‌شود.

سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش‌های مردمی

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردم در پیشگیری از تخلفات، گفت: شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.

وی افزود: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی برای دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری تخلفات در دسترس است.