به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: طرح امنیت محله‌محور با هدف پیشگیری از نزاع و درگیری و ارتقای آگاهی عمومی، با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی، مشاوران و مددکاران کلانتری ۱۱ و مرکز مشاوره آرامش ۳ در شهرستان علی‌آبادکتول اجرا شد.

وی با اشاره به نتایج اجرای یک‌ماهه این طرح در آبان‌ماه افزود: مربیان آموزش همگانی پلیس با حضور در ادارات و مساجد، برنامه‌های آموزشی برگزار کردند و با برپایی نمایشگاه عکس، توزیع بروشورهای آموزشی و ارائه مشاوره در پرونده‌های قضایی مرتبط با نزاع و درگیری، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کردند.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول با بیان اینکه اجرای این برنامه‌ها به کاهش ۷۵ درصدی وقوع نزاع و درگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است، بر تداوم آموزش‌های عمومی و مشاوره‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

نوروزی آموزش همگانی و مشاوره پرونده‌های قضایی را از عوامل مؤثر در کاهش جرایم دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به مداخله پلیس، از طریق شماره ۱۱۰ با نیروی انتظامی همکاری کنند.