به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شورای شهر برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه ما خود را برابر با تمام سازمان ها، شرکت ها و مناطق در نظر گرفتیم، اظهار کرد: حسابرسی صورت گرفته همچون دیگر مجموعه ها کاملاً منصفانه بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: این گزارش حاصل تلاش تمام کارکنان حوزه مالی شوراست. بر خلاف استفاده مازاد از بودجه در دیگر بخش ها، ما کمتر از ردیف های بودجه هزینه کرده ایم و این یک ایراد در گزارش حسابرسی است و ما این ایراد را می پذیریم و موارد مصرف نشده به خزانه برمی‌گردد.

کاشانی با بیان اینکه گزارش حسابرسی ما بند تکلیفی نداشته است، تصریح کرد: علت این بوده که ما کمتر از بودجه مصوب مصرف کرده ایم.

گفتنی است؛ گزارش حسابرسی شورای اسلامی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.