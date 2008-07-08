به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پروفسور فغان علی‌اف، رئیس آکادمی بین‌المللی اکو انرژی باکو و پروفسور صادقی، رئیس آکادمی نخبگان ایرانیان، صبح امروز با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار پروفسور فغان علی‌اف در سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های علمی پژوهشی جمهوری اسلامی ایران و آستان قدس رضوی گفت: قطعا عشق و ارادت به حضرت رضا(ع) است که باعث کسب این همه موفقیت شده است.

وی با تمجید از روحیه دین باوری جوانان ایرانی گفت: آرزو دارم جمهوری اسلامی ایران مرکز علمی دنیا باشد، زیرا جوانان ایرانی که آینده‌سازان این کشور هستند، با تمام وجود قوانین اسلام را پذیرفته و همزمان خود را وقف علم کرده‌اند.

استاد علوم نانوتکنولوژی دانشگاه‌ اشتوتگارت آلمان تصریح کرد: علاقمند هستم دانش خود را در اختیار جوانان مستعد ایرانی قرار داده و در دانشگاه‌های کشورمان پذیرای آنان باشم.

پروفسور صادقی نیز در این نشست پیشنهاد ایجاد دانشگاه مشترک آستان قدس رضوی و آذربایجان غربی را در باکو مطرح کرد و گفت: وجود یک مرکز پژوهشی و دانشگاهی در کشور آذربایجان باعث نشر معارف رضوی خواهد شد و مردم آن کشور بیش از پیش با سنت حسنه وقف آشنا می‌شوند.

وی علاقه شدید مردم و مسئولان جمهوری آذربایجان به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و امام هشتم شیعیان حضرت رضا(ع) را فرصت مناسبی برای توسعه روابط فرهنگی آستان قدس رضوی و باکو اعلام کرد.

در این دیدار سید احمد علوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: توسعه زیربنایی حرم مطهر به یک میلیون مترمربع زیربنا، ایجاد 15 مؤسسه بزرگ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، راه‌اندازی مجهزترین بیمارستان فوق تخصصی منطقه و ایجاد بیش از 60 مؤسسة تولیدی، صنعتی، کشاورزی، عمرانی و سایر فعالیتهای خدماتی به برکت مدیریت موفق اسلامی و در راستای توسعه موقوفات صورت گرفته است.

وی افزود: حدود یک هزار وقفنامه در آستان قدس رضوی وجود دارد که سابقه موقوفات منقول و غیرمنقول این نهاد به قرن چهارم هجری (بیش از 1000 سال) می رسد.

وی افزود: متأسفانه در رژیم ستمشاهی تفکیک موقوفاتی وجود نداشت و ضمن تداخل امور موقوفاتی، درآمد موقوفات طبق نیات واقفان هزینه نمی‌شد؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی به دستور آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی گروهی از اساتید حوزه و دانشگاه تمامی موقوفات را بررسی و در 26 موضوع دسته‌بندی کردند و به هر کدام از موضوعات حساب بانکی جداگانه‌ای اختصاص داده شد و در واقع بودجه موقوفاتی شکل گرفت.

وی با استناد به فرمایشی از معصومین (ع) که اگر دانش و تخصص با ارزشهای الهی همراه نباشد، باعث گمراهی خواهد شد، تصریح کرد: جهان اسلام باید نسبت به فراگیری علوم روز و فناوری‌ پیشرفته تلاش کند و از آن در راه حفظ و نشر ارزشهای فرهنگی و دینی بهره‌مند شود.

علوی اظهار داشت: آستان قدس رضوی با داشتن دو دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی گسترده آماده همکاری پژوهشی و مطالعاتی به عنوان یک نهاد فرهنگی توانمند با کشور جمهوری آذربایجان و نهادهای علمی آن است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین آمادگی این نهاد را برای آغاز همکاری در امور پزشکی درمانی، کشاورزی و دامپروری و همچنین ارائه خدمات مطلوب به زائران آذربایجانی در حرم مطهر رضوی اعلام کرد.