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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

ظرفیت‌های پژوهش در حوزه وقف بررسی می شود

ظرفیت‌های پژوهش در حوزه وقف بررسی می شود

در راستای توسعه پژوهش‌های تخصصی در زمینه وقف، هسته مطالعات وقف دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشست خبری خود را با حضور جمعی از استادان و مسئولان این دانشگاه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه پژوهش‌های تخصصی در زمینه وقف، هسته مطالعات وقف دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشست خبری خود را با حضور جمعی از استادان و مسئولان این دانشگاه برگزار می‌کند.

در این برنامه، سخنرانان اصلی شامل مرتضی مرتضوی کاخکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مسئول هسته مطالعات وقف، و حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی، به طرح دیدگاه‌ها و گزارش فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه خواهند پرداخت.

همچنین در این نشست، محمدرضا قائمی‌نیک، معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مهدی میری، مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهش‌های دانشگاه، و حجت‌الاسلام عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی آستان قدس رضوی، حضور خواهند داشت و پیرامون روند همکاری‌های علمی و میدانی در حوزه وقف به گفت‌وگو خواهند پرداخت.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این نشست روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره ۲، سالن شیخ بهایی برگزار می‌شود.

این برنامه به منظور تبیین رویکردهای نوین در مطالعات وقف، معرفی ظرفیت‌های علمی دانشگاه و بررسی راهکارهای اثرگذاری پژوهش‌های حوزه موقوفات در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی طراحی شده است.

کد مطلب 6643550
فاطمه علی آبادی

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