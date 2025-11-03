به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه پژوهش‌های تخصصی در زمینه وقف، هسته مطالعات وقف دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشست خبری خود را با حضور جمعی از استادان و مسئولان این دانشگاه برگزار می‌کند.

در این برنامه، سخنرانان اصلی شامل مرتضی مرتضوی کاخکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مسئول هسته مطالعات وقف، و حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی، به طرح دیدگاه‌ها و گزارش فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه خواهند پرداخت.

همچنین در این نشست، محمدرضا قائمی‌نیک، معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مهدی میری، مدیر مرکز مدیریت و راهبری پژوهش‌های دانشگاه، و حجت‌الاسلام عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی آستان قدس رضوی، حضور خواهند داشت و پیرامون روند همکاری‌های علمی و میدانی در حوزه وقف به گفت‌وگو خواهند پرداخت.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این نشست روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۱۵:۳۰ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره ۲، سالن شیخ بهایی برگزار می‌شود.

این برنامه به منظور تبیین رویکردهای نوین در مطالعات وقف، معرفی ظرفیت‌های علمی دانشگاه و بررسی راهکارهای اثرگذاری پژوهش‌های حوزه موقوفات در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی طراحی شده است.