ظرفیتهای خوزستان برای چینیها امتیازات فراوانی دارد

سیدجعفر حجازی در بازگشت از سفر خود به استان شاندونگ کشور چین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در توافقنامه همکاری میان استان‌های خوزستان و شاندونگ به همکاری‌های دو استان در زمینه‌های اقتصادی‌، تجاری، علمی، فناوری، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و نیروی انسانی اشاره شده است‌.

وی افزود: تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان در بخش‌های گردشگری و توریسم، آب و خاک، انرژی، نیروگاه‌ها، صنایع مادر، فولاد، پتروشیمی، طرح‌های آمایش صنعتی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و .... معرفی شده و در اختیار استاندار و مسئولان استان شاندونگ چین قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان تغییرات نرخ ارز و سقوط بازار جهانی را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران دانست و گفت: در حال ‌حاضر بسیاری از واحدهای تجاری کشور چین در صادرات تولیدات خود به آمریکا دچار مشکل شده‌اند و به دنبال برون‌ رفت از این مخمصه هستند و اکنون خوزستان برای آنها یک امتیاز مثبت تلقی می‌شود.

حجازی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از فضای اقتصادی سیاسی حاکم بر جهان و وجود توانمندی و قابلیت سرمایه‌گذاری در خوزستان، بخش قابل توجهی از سرمایه از چین به سوی خوزستان هدایت شود و در زمینه‌های مختلف به ویژه طرح‌های آمایش صنعتی و کشاورزی به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: توافقنامه منعقد شده میان خوزستان و استان شاندونگ چین تا پنج سال ارزش قانونی و اجرایی دارد و پس از آن در صورت تمایل دو طرف قابل تمدید است.

استاندار خوزستان حل مشکل فاینانس قطار شهری اهواز، مذاکره و پیگیری حل مشکلات بیمه‌ای و بانکی تجار، برگزاری نشست‌هایی با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و چین، دیدار با رایزن بازرگانی ایران در امارات، بازدید از کارخانه فولاد خوزستان و برخی صنایع دیگر و تعیین خواهرخواندگی خوزستان و شاندونگ را از جمله دستاوردهای سفر خود به چین عنوان کرد.

حجازی افزود: هیئتی به زودی برای مذاکره و بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری میان خوزستان و شاندونگ و فراهم کردن زمینه اجرای توافقات فی مابین، به خوزستان سفر می‌کند.