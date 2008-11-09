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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

حجازی در گفتگو با مهر:

ظرفیتهای خوزستان برای چینیها امتیازات فراوانی دارد

ظرفیتهای خوزستان برای چینیها امتیازات فراوانی دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان از سفر هیئتی از کشور چین برای بررسی بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در ایران به خوزستان خبر داد و گفت: به علت شرایط ناهنجار اقتصاد جهانی، ظرفیتهای موجود در خوزستان امتیازات فراوانی برای چینیها به همراه دارد.

سیدجعفر حجازی در بازگشت از سفر خود به استان شاندونگ کشور چین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در توافقنامه همکاری میان استان‌های خوزستان و شاندونگ به همکاری‌های دو استان در زمینه‌های اقتصادی‌، تجاری، علمی، فناوری، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و نیروی انسانی اشاره شده است‌.

وی افزود: تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان در بخش‌های گردشگری و توریسم، آب و خاک، انرژی، نیروگاه‌ها، صنایع مادر، فولاد، پتروشیمی، طرح‌های آمایش صنعتی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و .... معرفی شده و در اختیار استاندار و مسئولان استان شاندونگ چین قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان تغییرات نرخ ارز و سقوط بازار جهانی را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران دانست و گفت: در حال ‌حاضر بسیاری از واحدهای تجاری کشور چین در صادرات تولیدات خود به آمریکا دچار مشکل شده‌اند و به دنبال برون‌ رفت از این مخمصه هستند و اکنون خوزستان برای آنها یک امتیاز مثبت تلقی می‌شود.

حجازی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از فضای اقتصادی سیاسی حاکم بر جهان و وجود توانمندی و قابلیت سرمایه‌گذاری در خوزستان، بخش قابل توجهی از سرمایه از چین به سوی خوزستان هدایت شود و در زمینه‌های مختلف به ویژه طرح‌های آمایش صنعتی و کشاورزی به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: توافقنامه منعقد شده میان خوزستان و استان شاندونگ چین تا پنج سال ارزش قانونی و اجرایی دارد و پس از آن در صورت تمایل دو طرف قابل تمدید است.

استاندار خوزستان حل مشکل فاینانس قطار شهری اهواز، مذاکره و پیگیری حل مشکلات بیمه‌ای و بانکی تجار، برگزاری نشست‌هایی با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و چین، دیدار با رایزن بازرگانی ایران در امارات، بازدید از کارخانه فولاد خوزستان و برخی صنایع دیگر و تعیین خواهرخواندگی خوزستان و شاندونگ را از جمله دستاوردهای سفر خود به چین عنوان کرد.

حجازی افزود: هیئتی به زودی برای مذاکره و بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری میان خوزستان و شاندونگ و فراهم کردن زمینه اجرای توافقات فی مابین، به خوزستان سفر می‌کند.

کد مطلب 778800

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