تامین انرژی زیردریایی از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از انرژی خورشیدی در تجهیزات مختلف امروزه امری عادی بوده که اکثر شرکتها به منظور کاهش هزینه ها و کمک رسانی در کنترل گرمای جهانی با کاهش استفاده از سوختهای فسیلی به استفاده از این نوع پاک انرژی روی آورده اند.

اما اکثر تولیداتی که خورشید مولد انرژی آنها بوده است، بر روی زمین و یا در آسمان و در نزدیکی منبع انرژی قرار داشته اند و با جذب حداکثر میزان نور خورشید به تامین نیروی مورد نیاز خود پرداخته اند.

در این میان یکی از شرکتهای تولید کننده تجهیزات مرتبط با انرژی در سوئیس در حال تکمیل پروژه ای برای ساخت زیر دریایی است که با استفاده از نور خورشید حرکت خواهد کرد.

شرکت BKW قصد دارد در پروژه "گلد فیش" به تکمیل زیر دریایی به طول دو الی سه متر پرداخته که در نهایت برای مصارف توریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به دلیل اینکه عملکرد زیر دریایی اصولا در زیر سطح آب صورت می گیرد و در این منطقه نور خورشید زیاد قابل دسترسی نخواهد بود، شرکت سوئیسی از صفحات خورشیدی شناور برای جمع آوری نور خورشید در زیر سطح آب استفاده کرده که این صفحات در هنگام بازگشت به سطح آب نیز مانند ایستگاه های تامین انرژی برای زیردریایی عمل خواهند کرد.

این صفحه شناور از صفحه ای مرکزی تشکیل شده است توسط پنج اتصال خورشیدی مجهز به ژنراتورهای خورشیدی احاطه شده است. این ژنراتورها با جمع آوری نور خورشید قادر به تولید 30 کیلو وات انرژی بوده که این میزان برای به حرکت درآوردن زیردریایی کافی خواهد بود.

سیستم مسیریابی این زیردریایی به صورت اتوماتیک بوده و به جی پی اس مجهز است. همچنین زیردریایی توانایی حمل 20 الی 30 نفر مسافر به همراه دو نفر کارمند را داشته و تا عمق 300 متری به زیر آب خواهد رفت.

بر اساس گزارش گیزمگ، طرح اجرایی این پروژه توسط شرکت BKW که ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی اروپا و بزرگترین کشتی خورشیدی جهان را در پرونده فعالیتهای خود دارد، در ماه ژوئن به اتمام رسیده و این شرکت در حال حاضر در پی یافتن سرمایه گذار و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل پروژه گلد فیش است.