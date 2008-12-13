مسعود اشرفی از دبیرکلی کمیته پارالمپیک استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اشرفی در نامه ای به محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اعلام استعفای خود نوشت:« احتراما چنانچه نیک مطلعید، سالها خدمت بی وقفه و بدون هیچ چشمداشتی بر شما عیان کرده این خادم ملت شریف ایران همیشه و در هر قدم نیتی به جز عزت و سربلندی این ملک نداشته است.

حاصل تمام تلاش های جمعی که لباس خدمت برای جانبازان سرفراز این دیار به تن کرده اند و کسب سکوهای قهرمانی و پست های بین المللی است که به خوبی می دانید منصب اینجانب بالاترین عنوان ورزشی جهانی است که فردی از جمهوری اسلامی ایران داراست.

مقصود بنده این بود که حفظ این مقام می تواند در آینده هم از لحاظ وضع قوانین به نفع جهان اسلام و هم از جهت جلوگیری از تضییع حقوق قهرمانان کشورمان مفید باشد. گمانم این بود که با کسب کرسی های بین المللی و در انزوا قرار دادن دشمنان اسلام و ایران می توان زمینه محو آنان را فراهم کرد نه با خالی کردن میدان و دادن سکان هدایت به دست آنها، اما گویا جانبازان و مردم خوب کشورمان نظری غیر از این داشته و دارند و به همین دلیل حرکت اینجانب اسباب تیرگی خاطر آنها را فراهم کرده است.

لذا با تاکید مجدد پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان های آن، بدینوسیله کناره گیری خود را از سمت دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک اعلام می دارم و امیدوارم افراد بعدی به بهترین شیوه برای حفظ حقوق و سربلندی قهرمانان عزیز و جانبازان و معلول کشورمان گام بردارند.»