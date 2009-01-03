شرط مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح تداوم خدمت به صهیونیستها است

"ایلی فرزلی" وکیل دادگستری لبنان درگفتگو با مهر در پاسخ به اینکه آیا شرط مبارک برای بازگشایی گذرگاه مرزی رفح قابل توجیه است یا خیر؟ گفت: انزوا و محاصره همه جانبه ملت بی دفاع فلسطین هیچ توجیهی ندارد و هر کشوری که بخواهد محاصره غذایی و دارویی ساکنان غزه را توجیه کند توجیهات وی خیالی و درحد وهم است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: قاهره با بستن گذرگاه مرزی بر روی ملت فلسطین، رژیم اسرائیل را در رسیدن به اهداف مورد نظر خود کمک می کند.

نائب رئیس سابق مجلس نمایندگان لبنان هدف رژیم اشغالگر اسرائیل از ادامه حمله نظامی به نوار غزه از طریق هوا و دریا و خشکی را سرکوب کردن منطق مقاومت و فرهنگ مقاومت دانست.

وی تصریح کرد: اسرائیل از ورای عملیات نظامی یک سلسله اهداف را برای خود درنظر گرفته است که عمده هدف این رژیم سرکوب و نابودی دولت مشروع و مردمی حماس درغزه است و به این خاطر وحشیانه غزه را آماج حملات زمینی و هوایی و دریایی قرار داده است.

فرزلی در ادامه با اشاره اظهارات اخیر ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که گفته حمله نظامی به غزه با اجازه و نظارت کشورها درسه سطح داخلی و منطقه ای و بین المللی صورت گرفته است، افزود: مقصود باراک از این سخن چیست ما می دانیم مقصود این است که طرفهای متعددی درسطح داخلی و منطقه ای و بین المللی هستند که در تصمیم گیری اسرائیل برای حمله گسترده به غزه مشارکت دارند و دست ماشین نظامی این رژیم را برای کشتن کودکان، سالخوردگان و زنان فلسطینی و ادامه محاصره غزه بازگذاشته اند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه به محاصره سه ساله باریکه غزه و سکوت سران رژیم های عرب اشاره و عنوان کرد: ما هنوز فراموش نکرده ایم که چه موقع محاصره غزه آغاز شد و چگونه این محاصره ادامه یافت.

فرزلی همچنین گفت : هیچ توجیهی برای منزوی کردن ملت مقاومت فلسطین وتکمیل محاصره غزه و نیز تسهیل مقدمات و شرایط برای انجام ماموریت عنلی رژیم اشغالگر اسرائیلی وجود ندارد.