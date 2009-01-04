غزه گورستان صهیونیستها خواهد شد/ حاکمان عرب بازندگان اصلی فاجعه غزه

"کریم بقرادونی" رئیس سابق حزب فالانژهای لبنان در گفتگو با مهر عنوان کرد: مقاومت فلسطینیان طی 9 روز جنگ نشان داد که ورود نظامیان صهیونیست به غزه به نفع مقاومت است و فلسطینی های مقاوم این منطقه را به گورستانی برای سربازان اسرائیلی تبدیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اسرائیلیها هرگز به اهداف از پیش تعیین شده خود درحمله به غزه دست نخواهند یافت، اظهارداشت: مطمئنم که دولت مردمی و مشروع حماس درغزه سقوط نخواهد کرد همانطوری که غزه با این حملات سهمگین اسرائیل سقوط نمی کند.

بقرادونی حماس را پیروز نهایی جنگ نابرابر و ناجوانمردانه اسرائیل به غزه دانست و گفت : پیروزی حماس حتمی است، فقط کافی است که مقاومت چند روز دیگر مقاومت و پایداری از خود نشان دهد.

رئیس سابق حزب فالانژهای لبنان به پشیمانی سران عرب همپیمان آمریکا و رژیم اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه لبنان اشاره کرد و گفت: حماس بدون حمایت خارجی هم می تواند در برابر تهاجم وحشیانه اسرائیل بایستد و از ملت فلسطین دفاع کند.

وی خطاب به سران رژیمهای عرب همدست تل آویو گفت : من به حاکمان رژیمهای عرب همپیمان رژیم اشغالگر اسرائیل می گویم که از این عجز و ناتوانی و کوتاهی درحق فلسطینی ها دست بردارید و به همدست شدن و توطئه چینی با اسرائیل برای نابود کردن یک ملت پایان دهید که این اقدامات عواقب و پیامدهای سوئی برای شما به همراه خواهد داشت.

رئیس سابق حزب کتائب لبنان در ادامه به سران عرب گفت: کاری کنید که بتوانید حداقل سرهایتان را در برابر ملتهای عرب بالا بگیرید و بعبارتی ازعملکرد خود سربلند باشید درغیر این صورت شما هم در دنیا و هم در آخرت زیان خواهید دید.

وی به کشته و زخمی شدن صدها فلسطینی اعم از زن و کودک و سالخورده بدست ماشین نظامی اسرائیل اشاره کرد و گفت : تل آویو و واشنگتن مسئول درجه یک کشتار و نسل کشی افراد بیگناه درغزه هستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه علاوه بر آن رژیمهای عرب همدست رژیم اسرائیل را مسئول درجه دوم دربرابر این کشتار بیرحمانه اسرائیل درغزه معرفی کرد و گفت آنها باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.

بقرادونی پیش بینی کرد: اما با این همه من معتقدم که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به توان و ظرفیت درونی خودش تکیه کرده و ازاعتماد به نفس بالایی برخوردار می باشد؛ همانطوری که حزب الله لبنان در جنگ تموز سال 2006 در برابر اسرائیل متکی به خودش بود و اعتماد به نفس بالایی داشت.

به گفته این کارشناس مسائل سیاسی لبنان، حماس با اینکه از حمایت خارجی برخوردار نیست اما طی این مدت نشان داده است که آماده مقابله با ارتش اشغالگر اسرائیل است .