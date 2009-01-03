اختلاف بین سران رژیم اسرائیل و تکرار اشتباهات جنگ 33 روزه در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر،" آلستیر کروک" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز خاطر نشان کرد: تلاش اسرائیل برای تسلیم حماس از طریق حمله به نوار غزه محکوم به شکست است.

وی با بیان این مطلب افزود: این حملات علیه غزه حماس را در جای خود نگاه خواهد داشت و معلوم نیست که بتوان این جنبش را نابود کرد، چرا که یک بنا و ساختمان نیست."

کروک این افسر سابق اطلاعاتی انگلیس و مشاور اتحادیه اروپا گفت که رژیم اسرائیل در حال تکرار برخی از اشتباهاتی است که در جنگ ( 33 روزه) سال 2006 علیه لبنان مرتکب شد.

به عقیده وی، مقامهای این رژیم در موضوعاتی همچون مسیر اقدام دچار اختلاف هستند و اینکه هیچ دیدگاه روشنی برای پایان این جنگ ندارند.

کروک ادامه داد: حماس همچون حزب الله در سال 2006 امیدوار است که اسرائیل را مجبور به انجام عملیات خطرناک زمینی کند. اسرائیل هم در انجام این کار درنگ می کند، زیرا می داند که حماس توانایی جنگی خود را تغییر داده و می تواند تا حدی تعجبات را برانگیزد.

این کارشناس نتیجه این جنگ را در توافق بین دو طرف دانست که بر اساس آن اسرائیل به محاصره غزه پایان خواهد داد و اوضاع به حال عادی خود در این باریکه بازخواهد گشت.

کروک خاطر نشان کرد:" همه آن فشاری که صدای آن را می شنوم، از حماس نیست بلکه از دیگر گروههای فلسطینی در غزه است ، فشار واقعی برای انتقام است."

کروک همواره خواستار امکان گفتگو با حماس و حزب الله بوده است.