گفتگوی تلفنی بشار اسد و بان کی مون درباره فاجعه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، در این گفتگوی تلفنی اوضاع خطرناک نوارغزه بررسی شد. بشار اسد در این گفتگو تاکید کرد که شورای امنیت باید با اتخاذ تصمیمی، اسرائیل را به توقف فوری حملات وحشیانه خود به نوارغزه، رفع محاصره و بازگشایی گذرگاه ها وادار کند.

از زمان آغاز حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه این دومین تماس تلفنی اسد با بان کی مون به شمار می رود.

لازم به ذکر است که حملات وحشیانه به غزه که از روز شنبه گذشته تاکنون آغاز شده دستکم 435 شهید و دو هزار و 220 زخمی بر جا گذاشته است.

شورای امنیت طی چند روز گذشته به صدور بیانیه غیر الزام آور در مورد فاجعه غزه اکتفا و در جانبداری از رژیم صهیونیستی تصمیم گیری در این زمینه را به روزهای آتی موکول کرده است.