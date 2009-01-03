750 حمله به غزه در طول 8 روز نسل کشی/ شهادت 465 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر آمار منابع بیمارستانی فلسطین و نظامی رژیم صهیونیستی، بر اثر این حملات دستکم 465 فلسطینی از جمله 75 کودک و 21 زن به شهادت رسیدند.

مبارزان فلسطینی نیز در پاسخ به کشتار مردم بیگناه غزه در طول هفته گذشته حدود 500 موشک از نوارغزه به شهرک های صهیونیست نشین پرتاب کردند که در نتیجه آن چهار صهیونیست از جمله یک نظامی به هلاکت رسید و 12 نفر دیگر زخمی شدند.

صهیونیستها در حملات بی امان خود علاوه بر تخریب ساختمان های دولتی و وزارتخانه ها، مساجد، مدارس و بیمارستان ها را هدف قرار دادند.

"حسنین" مدیر کل اورژانس وزارت بهداشت فلسطین نیز در این رابطه شمار زخمی های فلسطینی را دو هزار و 285 نفر اعلام کرد که حال 300 تن آنان وخیم گزارش داده شده است.

حملات صهیونیستها در حالی صورت می گیرد که مردم شهرهای مختلف جهان حتی یهودیان آمریکا در طول یک هفته گذشته به طور مکرر با برپایی تظاهراتی خشم و انزجار خود را از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی ابراز کرده اند.

رژیم صهیونیستی به حملات هوایی اکتفا نکرده بلکه ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم روز پنجشنبه پس از نشست با فرماندهان ارتش این رژیم موافقت خود را انجام عملیات زمینی در غزه اعلام کرد.

این در شرایطی است که مجامع بین المللی و برخی کشورهای عربی منطقه در همراهی با آمریکا و اسرائیل برای نابودی مقاومت فلسطین چشمان خود را بر روی فاجعه غزه بسته اند و دستان دژخیمان را برای بمباران پیاپی مناطق مختلف نوارغزه باز گذاشته اند.

رژیم غاصب صهیونیستی در طول 6 دهه اشغالگری، ماهیت جنگ طلبانه و وحشیگری خود را به اثبات رسانده است اما آنچه این بار در غزه رخ می دهد تنها به وسیله صهیونیستها صورت نمی گیرد بلکه با کمک سران عرب انجام می شود و اظهارات تحریک آمیز برخی رهبران عرب و مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین که در کمال ناباوری به جای مقابله با حملات رژیم صهیونیستی، جنبش حماس را مسئول اوضاع فاجعه بار غزه دانسته اند بهانه خوبی به اشغالگران قدس داده است تا از تمام توان نظامی خود با اطمینان از برخورداری از حمایت کامل آمریکا و غرب و برخی دولت های سرسپرده و مزدور عربی برای نابودی ریشه مقاومت و در هم شکستن اراده مردم فلسطین اقدام کند.