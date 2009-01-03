فاجعه غزه بیانگر جنون ذاتی صهیونیستها/ عواقب وحشتناک برای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، "پاتریک سیل" در مقاله ای بر روی تارنمای "آژانس گلوبال" نوشت: حمله اسرائیل به غزه یک اقدام سیاسی جنون آمیز است که نه می تواند تکبر نظامی صهیونیستها را کاهش داده و نه اینکه روان پریشی آنها را تسکین دهد و پیامدهای آن برای چشم انداز طولانی مدت اسرائیل دردآور خواهد بود.

سیل در ادامه می نویسد: با انقلابی تر شدن فلسطینیان و افزایش خشم جهان عرب و مسلمانان، این جنگ وحشیانه هرگونه امکان صلح و همگرایی را در آینده قابل پیش بینی در منطقه ناممکن می سازد و با توجه به اینکه اسرائیل به دنبال تسلط است و اهمیتی به زیستن در صلح و در آرامش نمی دهد این امر حتی می تواند پیامدهای تلخ تر و بدبینانه تری هم داشته باشد.

وی پیام حملات جنگنده های اسرائیلی را اینگونه توصیف می کند: در حین اینکه هواپیماهای اف 16 به ماموریت های مرگ خود ادامه می دهد پیام به دنیا این است که اسرائیل همانطور که شش دهه گذشته را سپری کرده به جای اینکه به مصالحه و صلح بپردازد، به زندگی و ادامه حیات با استفاده از شمشیر ادامه خواهد داد. این جنگ در واقع مؤید آن است که اسرائیل همانند گذشته هیچ علاقه ای به گفتگوها و صلح ندارد. صلح یعنی تعامل، واگذاری زمین؛ در حالی که اسرائیل به توسعه و همچنین دزدی زمین های کرانه باختری ادامه می دهد و در همین حین نیز شهرکهای صهیونیستی مانند قارچ سر بیرون می آورند که این نتیجه تخریب منازل فلسطینی هاست.

سیل در ادامه افزود : دیوار امنیتی، 600 پست بازرسی و دیگر دردسرهای بیشمار، اقتصاد فلسطینی را خفه کرده است. راه حل دو دولت به بن بست منتهی شده و گفتگوهای مقدماتی اسرائیل- سوریه نیز به پایان راه خود رسیده است. طرح صلح عربی در خرابی های بمب و جنازه های غلتیده در خون دفن شده است.

این کارشناس خاورمیانه در ادامه می نویسد: یکی از اهداف جنگ اخیر که اسرائیل آن را دنبال می کرد نفی تلاش سازشی است که احتمالاً از سوی دولت منتخب آمریکا قرار بود در پیش گرفته شود. اسرائیل به یک دلیل ساده که احتمالاً باید به میانه روها در صورت تماس با آنها امتیاز بدهد با آنها ارتباطی برقرار نکرده و برای جلوگیری از ورود به گفتگوها، مبارزین را ترجیح داده و زمانی که آنها در گفتگوها حاضر نمی شوند هرآنچه را می تواند و می خواهد انجام می دهد تا جامعه فلسطینی را انقلابی تر نماید و بعد ادعا می کند که "چگونه می توان با فردی که در صدد کشتن شماست گفتگو کرد".

این کارشناس انگلیسی در ادامه آورده است: جنگ غزه مخالفت فطری و ذاتی اسرائیل با هرنوع ناسیونالیسم فلسطینی را تائید می کند. اسرائیل همانگونه که تاریخ قتل عام و ترورهای شصت ساله آن نشان می دهد از آن ممانعت بعمل خواهد آورد.

"موشک های قسام دردسر بزرگی برای رژیم اسرائیل بشمار می رود و این رژیم قادر به توقف آن بدون توافق بر آتش بس نبود. این موشکها موجب خشم اسرائیلی ها به ویژه کسانی شده بود که نسبت به مصائب دیگران کور هستند و فقط مشکلات خود را می بینند. اما در واقع این موشکها و تلفات آنها در آن حدی که اسرائیلی ها صحبت می کنند نبوده است. این موشکها از سال 2005 ، سال عقب نشینی اسرائیل از غزه تاکنون، کمتر از 20 اسرائیلی را کشته اما در همین دوره زمانی اسرائیل 2 هزار فلسطینی را قتل عام کرده است و این رژیم به طور غیر قابل مقایسه ای تروریست قاتل بوده است."

به گزارش مهر ، پاتریک سیل در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: توقف موشک های شلیک شده از سوی حماس به سوی صحرای نقب تنها یکی از چند دلیل برای حملات اسرائیل است و به هیچ وجه هدف اصلی این حملات نبوده و این مسئله همچنین بهانه ای را برای اسرائیل بوجود آورده تا اقدام به جنگی با اهداف گسترده بنماید.

یکی از اهداف این جنگ تمام عیار این بود است که رژیم صهیونیستی به همسایه خود برتری نظامی اش را نشان دهد امری که آنها از زمان پیدایش از آن لذت برده اند و این مرحله آمادگی برای دیگر اقدامات تجاوزکارانه در قبال دیگر همسایگان همچون حزب الله و سوریه نیز بشمار می رود.

"بازدارندگی یک طرف" و "بازدارندگی صرفاً اسرائیلی" درقلب دکترین امنیت اسرائیل جای دارد. اسرائیل خواهان آزادی کامل برای ضربه زدن است و در این مسیر خواهان بازدارندگی دوجانبه نیست، لیکن در سالهای اخیر توانایی اسرائیل تا اندازه ای از سوی حزب الله مورد چالش قرار گرفته است.

سیل همچنین در پایان نتیجه می گیرد که جنگ اخیر در غزه بدون شک یکی از فاکتورهای مهم در انتخابات آتی اسرائیل خواهد بود و بر آن تاثیری منفی خواهد گذاشت.