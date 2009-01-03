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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۱

در تداوم نسل کشی در غزه ؛

سارکوزی و ابومازن دوشنبه در رام الله دیدار می کنند

سارکوزی و ابومازن دوشنبه در رام الله دیدار می کنند

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه و پیش از عزیمت به نیویورک با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات سخنگوی مذاکره کنندگان تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ابومازن و نیکلا سارکوزی روز دوشنبه در رام الله دیدار و درباره تحولات کنونی در غزه به بحث خواهند پرداخت.

این دیدار پیش از عزیمت ابومازن به مقر سازمان ملل برای برقراری آتش بس در غزه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: ابومازن همچنین با نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات می کند.

به گفته عریقات، ابومازن قرار است برای درخواست تلاش جهت توقف حملات رژیم اسرائیل علیه مردم غزه، در جمع نمایندگان شورای امنیت سخنرانی کند.

براساس آخرین آمار، تاکنون بیش از 350 نفر شهید و 2 هزار و 200 فلسطینی دیگر زخمی شده اند.

ابومازن به همراه برخی سران عرب به همدستی با رژیم صهیونیستی و آمریکا متهم هستند.

کد مطلب 811382

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