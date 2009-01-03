مصر کماکان مانع ورود کمکهای بشردوستانه به غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مسئولانی در غزه اعلام کردند مصر در برابر ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه مانع تراشی می کند.



"عمر الدربی"عضو کمیته استقبال از کمکهای عربی و مسئول وزارت امور اجتماعی دولت مردمی فلسطین تصریح کرد: کمکهای عربی که وارد نوار غزه تا کنون شده است محدود به کمکهای پزشکی و دارویی است در حالی که نیاز به کمکهای اساسی غذایی به شدت افزایش یافته است، زیرا تقریبا ذخیره انبارهای غذایی نوار غزه پایان یافته است.



الدربی گفت : تعداد کامیونهایی که از دومین روز تجاوزات رژیم صهیونیستی تا کنون وارد نوار غزه شده است، تنها 23 کامیون است که همه آنها حامل مواد غذایی و دارویی بودند.



وی اقدامات مقامهای مصری را عامل تاخیر در ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه دانست و اظهار داشت : مصری ها بر تخلیه محموله هواپیماهای کمکهای عربی به وسیله خودروهای حمل و نقل کوچک مصری از فرودگاه العریش برای انتقال به گذرگاه رفح اصرار می کنند.



این مسئول فلسطینی درباره چگونگی وقت کشی مسئولان مصری در زمینه ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه گفت : پس از باز شدن گذرگاه رفح، مسئولان مصری به یکی از کامیونهای فلسطینی اجازه ورود به خاک مصر را می دهند، اما این کامیون و راننده فلسطینی مورد بازرسی بدنی قرار می گیرد و سپس محموله خودروی مصری به صورت دستی تخلیه می شود.



به گفته وی، روند تخلیه و بارگیری کمکها خیلی طول می کشد ومانع ورود کمکها می شود تا جایی که ورود سه کامیون در دومین روز تجاوزگری رژیم اسرائیل، هشت ساعت طول کشید.



الدربی افزود : فلسطینی ها از مصری ها خواسته اند اجازه دهند کامیونهای فلسطینی وارد فرودگاه العریش شوند تا کمکهای بشردوستانه را به طور مستقیم به غزه حمل کنند،زیرا گنجایش کامیونهای فلسطینی بیشتر از خودروهای مصری است، اما مقامهای مصری با این درخواست فلسطینی ها مخالفت کرده اند.



وی اظهار داشت : اعضای کمیته فلسطینی در طول بیست و چهار ساعت شبانه روز در بخش فلسطینی گذرگاه رفح حضور دارند، اما نیروهای امنیتی مصر اجازه ورود به آنها برای گفتگو با مسئولان مصری را نمی دهند.



در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 465 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده ا ست.