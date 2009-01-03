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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۰۰

در همدستی جنایت بار اعراب ؛

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز وارد عملیات نسل کشی در غزه شد

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز وارد عملیات نسل کشی در غزه شد

در سکوت مرگبار جامعه جهانی و همدستی جنایت بار سران عربی با صهیونیستها، توپخانه این رژیم نیز عصرامروز برای اولین بار از زمان آغاز حملات به غزه وارد عمل شد و نواحی شمالی و جنوبی این منطقه را مورد هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان فلسطینی عصر شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه مورد حمله توپخانه ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.

این اولین بار از روز 27 دسامبر آغاز حملات علیه نوار غزه است که توپخانه رژیم اسرائیل وارد عمل می شود.

توپخانه اسرائیل بویژه بیت حانون و جبالیا در شمال نوار غزه و خان یونس در بخش جنوبی را مورد حمله قرار داد.

این درحالی است که مقامات اسرائیلی تهدید به آغاز حملات زمینی در نوار غزه کرده اند.

در درگیری های یک هفته اخیر در نوار غزه، بیش از 460 فلسطینی شهید و حدود 2 هزار و 300 نفر دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 811447

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