توپخانه رژیم صهیونیستی نیز وارد عملیات نسل کشی در غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان فلسطینی عصر شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه مورد حمله توپخانه ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.

این اولین بار از روز 27 دسامبر آغاز حملات علیه نوار غزه است که توپخانه رژیم اسرائیل وارد عمل می شود.

توپخانه اسرائیل بویژه بیت حانون و جبالیا در شمال نوار غزه و خان یونس در بخش جنوبی را مورد حمله قرار داد.

این درحالی است که مقامات اسرائیلی تهدید به آغاز حملات زمینی در نوار غزه کرده اند.

در درگیری های یک هفته اخیر در نوار غزه، بیش از 460 فلسطینی شهید و حدود 2 هزار و 300 نفر دیگر زخمی شده اند.