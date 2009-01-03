درخواست اسد از روسیه برای متوقف کردن جنایات اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،بشار اسد امروز شنبه در گفتگوی تلفنی با دیمیتری مدودف، ازوی خواست برای اعمال بر رژیم اسرائیل برای توقف نسل کشی در نوار غزه و پایان دادن به محاصره ظالمانه این منطقه و باز کردن گذرگاه ها تلاش کند.

اسد از رئیس جمهوری روسیه خواست تلاشهای بین المللی خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل تا توقف نسل کشی علیه مردم فلسطین افزایش دهد.

این درخواست در حالی صورت گرفت که توپخانه رژیم اسرائیل عصرامروز برای اولین بار از زمان آغاز حملات به غزه وارد عمل شد و نواحی شمالی و جنوبی این منطقه را مورد هدف قرار داد.

این اولین بار از روز 27 دسامبر آغاز حملات علیه نوار غزه است که توپخانه رژیم اسرائیل وارد عمل می شود. توپخانه ارتش رژیم اشغالگر قدس به ویژه بیت حانون و جبالیا در شمال نوار غزه و خان یونس در بخش جنوبی را مورد حمله قرار داد. این درحالی است که مقامات اسرائیلی تهدید به آغاز حملات زمینی در نوار غزه کرده اند.



در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 465 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است.





