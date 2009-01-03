اسرائیل به مساجد هم رحم نمی کند/ شهادت 13 نمازگزار فلسطینی

ارتش رژیم صهیونیستی که به جهانیان نشان داده است در ارتکاب جنایات علیه مردم غزه،هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست امروز مسجدی در شمال این منطقه را بمباران کرد که بر اثر آن 13 فلسطینی از جمله چند کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پزشکی فلسطینی و شاهدان از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به مسجدی در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه خبر دادند که بر اثر آن، سیزده فلسطینی از جمله چند کودک شهید شدند.



به گفته این منبع، مسجد ابراهیم المقادمه واقع در جبالیا مورد اصابت یک راکت شلیک شده از جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت .



به گفته شاهدان، مسجد در حالی هدف این حمله وحشیانه قرار گرفت که نمازگزاران فلسطینی در حال اقامه نماز مغرب بودند.



در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 465 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است.