حمله اسرائیل به غزه عواقب وحشتناکی برای کل منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "پطرس غالی" دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" اظهار داشت : البته در حال حاضر مسلم است که حمله اسرائیل به نوار غزه یک جنایت و فاجعه هولناک است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عملیات نظامی اسرائیل علیه مردم بی دفاع نوارغزه یک مقاومت تازه و اساسی را نه تنها در فلسطین بلکه در همه کشورهای عربی ایجاد می کند اظهار داشت : من تعجب می کنم از اینکه اسرائیل متوجه این موضوع نیست.

وی افزود : اسرائیل باید از حمله به لبنان در تابستان 2006 این درس را می گرفت که گزینه نظامی موضع طرف مقابلش را تقویت می کند. در جنگ 33 روزه رژیم اشغالگر قدس علیه لبنان نیز حزب الله پیروز شد و به قدرتمندترین نیروی سیاسی در لبنان تبدیل شد.

این مقام اسبق سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این گفتگو با تیره و تار خواندن شرایط صلح در آینده اظهار داشت : تصمیم گیرندگان امروز در اسرائیل که حمله به نوار غزه را دستور داده اند به آینده نمی اندیشند. این ( گزینه نظامی علیه مردم بی دفاع نوار غزه) یک خطا با عواقب سخت است. اسرائیل هر از چندگاهی چشمان خود را بر روی واقعیات می بندد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد : آنچه که در حال حاضر ارتش اسرائیل انجام می دهد عواقب غیر قابل پیش بینی برای تمام منطقه و طبیعتا برای اسرائیل دارد.

غالی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : ایده صهیونیستی تشکیل یک دولت صرفا یهودی امروزه دیگر قابل تحقق نیست. مهاجرت از اسرائیل نه تنها در شرایط بحرانی افزایش پیدا کرده و خانواده های صهیونیست دیگر به آینده هیچ اعتمادی ندارند.



