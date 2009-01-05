غزه کابوس بزرگ صهیونیستها از نیم قرن پیش تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحلیل خبرگزاری فرانسه آمده است : دیوید بن گوریون ( بنیانگذار رژیم صهیونیستی ) از اشغال این منطقه در سال 1948 می ترسید در حالی که اسحاق رابین پیشنهاد پرتاب کردن غزه در دریا (نابودی) آن را مطرح کرده بود؛ بیش از نیم قرن است که غزه به کابوسی برای اسرائیل که روز شنبه(14 دی) بار دیگر وارد آن شد، تبدیل شده است.



تبدیل غزه به کابوسی برای صهیونیستها تا حدی است که اسرائیلی ها هنگامی که می خواهند به فردی بگویند "برو به جهنم" به زبان عبری می گویند "لیخ لغزه" یعنی "به غزه برو"



یک میلیون و پانصد هزار فلسطینی در مساحتی کمتر از 362 کیلومتر مربع زندگی می کنند که اکثر آنها از آوارگان سال 1948 هستند.



با سرازیر شدن آوارگان فلسطینی به نوار غزه پس از تشکیل رژیم اسرائیل در سال 1948 این منطقه واقع میان مناطق اشغالی 1948(که به اسرائیل موسوم است) و مصر و میان دریا و صحرا به بشکه ای از باروت تبدیل شده است.



بن گوریون که با حمله به نوار غزه در جریان جنگ اول اعراب و اسرائیل مخالف بود؛ ایده "انتقال نظارت بر نوار غزه از مصر به اردن" را ارائه کرد، اما این طرح وی ناکام ماند؛ در برابر در سال 1948 در غزه از سوی الحاج امین الحسینی مفتی قدس استقلال فلسطین اعلام شد؛ هر چند زمان زیادی طول نکشید.



"دانی روبنشتاین" کارشناس امور فلسطینی اسرائیلی می گوید : در این سالها شکاف اجتماعی و اقتصادی میان فلسطینی های ساکن کرانه باختری و فلسطینی های ساکن نوار غزه گسترش یافته است، زیرا مصری ها مانع حرکت و تردد به خارج از غزه می شوند.



"اکیوا الدار" تحلیلگر عرب می گوید : تنها فردی که با چشم پوشی از نوار غزه مخالفت می کرد، مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل(1977-1983) بود که نمی دانست مسئله آوارگان به کابوسی برای اسرائیل تبدیل خواهد شد؛ او همچنین با چشم پوشی از نوار غزه و دادن آن به مصر با هدف ایجاد شهرکهای جدید در آن مخالفت کرد.



انتفاضه اول در دسامبر 1987 در اردوگاه آوارگان جبالیا شعله ور شد. توافقنامه سازش اسلو در سال 1993 و بازگشت یاسر عرفات به نوار غزه برای اعلام آغاز طلاقی که در تابستان 2005 تحکیم خواهد شد، پس از آن آمد.



آریل شارون که نخست وزیر شد دستور عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه و تخلیه حدود هشت شهرک نشین که کابینه های پیاپی اسرائیل از سال 1967 مجوز ساخت آن را داده بودند، صادر کرد.



یک ماه پس از شعله ور شدن انتفاضه دوم در سپتامبر 2000، شلیک موشکها از نوار غزه به سوی اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) آغاز شد.



در پایان این تحلیل آمده است : در ژوئن 2007، جنبش حماس، دستگاههای تشکیلات خودگردان وابسته به ابومازن را مجبور کرد از قدرت در غزه صرف نظر کند تا اینگونه در را به روی مقابله مستقیم با اسرائیل بگشاید.



در دهمین روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی که از زمین و هوا و دریا همچنان ادامه دارد تا کنون بیش از 530 فلسطینی شهید و بیش از 2500 نفر دیگر زخمی شده اند.

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