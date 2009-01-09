انفجار انتحاری مرگبار در بازار نیمروز/ کشته شدن پنج طالبانی و دو سرباز آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات محلی ولایت نیمروز افغانستان ظهر جمعه خبر دادند که یک فرد انتحارطلب در کنار ماموران پلیس و در یک بازار پر رفت وآمد در منطقه زرانج در ولایت نیمروز خود را منفجر کرد.

در این انفجار، دستکم 10 نفر ازجمله یک افسر پلیس کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

به گفته مقامات محلی، احتمال افزایش شمار کشته شدگان زیاد است.

ازسوی دیگر، ارتش آمریکا امروز خبر داد که در عملیاتی در جنوب افغانستان پنج عضو طالبان را به هلاکت رساندند.این بیانیه افزود: در حملات هوایی آمریکا به منطقه زابل پنج عضو طالبان کشته شدند.

یک سخنگوی ارتش آمریکا نیز خبر داد که در پی انفجار بمب در قندهار در جنوب افغانستان دو سرباز آمریکایی کشته شدند.