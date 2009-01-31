به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از ‌روز شنبه دوازدهم تا روز چهار‌شنبه شانزدهم بهمن ماه اعلام شد و جزییات دستورکارهای اعلام شده به این شرح است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات:



یکشنبه

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



تبادل‌اخبار و انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه



بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



دوشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



سه‌شنبه

بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها



ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



چهارشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور

کمیسیون اجتماعی:



یکشنبه

انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون، جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



انتخاب داوطلبان حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور



بررسی طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی



بررسی طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار



بحث و بررسی پیرامون لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



دوشنبه

ادامه بحث پیرامون لایحه بودجه سال 1388 کل کشور (بودجه دستگاههای مرتبط)



سه‌شنبه

بررسی سؤالات نمایندگان از وزیران ارجاعی از هیأت رئیسه به منظور تعیین قلمرو ملی و منطقه‌ای



ادامه بحث پیرامون لایحه بودجه سال1388 کل‌کشور (جمع‌بندی پیشنهادات‌واصله)



بازدید از محل وزارت تعاون و شرکت در جلسه مشترک با وزیر تعاون و معاونین مربوطه.

کمیسیون اقتصادی:



یکشنبه

انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



رسیدگی به لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی



رسیدگی به لایحه ایجاد هشت منطقه ویژه اقتصادی



دوشنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



سه‌شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



چهارشنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

یکشنبه

نشست هیأت رئیسه کمیسیون



بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا با حضور مسؤولین ذی‌ربط.



دوشنبه

بررسی عملکرد بودجه سال 1387 و بحث و بررسی بودجه سال 1388 کل کشور وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط.



سه‌شنبه

بررسی عملکرد بودجه سال 1387 و بحث و بررسی بودجه سال 1388 ستاد کل نیروهای مسلح



بررسی عملکرد بودجه سال1387 و بحث و بررسی بودجه سال1388 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



بررسی‌عملکرد بودجه سال1387 و بحث و بررسی بودجه سال1388 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون انرژی:



یکشنبه

بررسی آخرین اخبار



بررسی روند اجرائی پروژه‌های شرکت پتروپارس با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط.



پیگیری وظایف محوله به اعضاء کمیسیون درخصوص طرح جامع انرژی و اساسنامه‌ها



دوشنبه

بررسی آخرین اخبار



دعوت از وزیر نفت درخصوص استماع گزارش درمورد قرارداد خرید گاز از کشور ترکمنستان



دعوت از وزیر نفت درخصوص استماع گزارش درمورد اجرائی شدن قانون ابلاغیه اصل 44 در شرکتهای تابعه وزارت نفت



دعوت از وزیر نفت درخصوص پاسخگویی به سؤالات:



الف- سیروس برنابلداجی نماینده بروجن



ب - محمود احمدی نماینده شازند



ج - شاپور پولادی نماینده ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران



سه‌شنبه

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



کارگروه نفت و گاز - کارگروه برق و انرژی اتمی



سه‌شنبه

بررسی موضوعات بخش انرژی در برنامه پنجم توسعه باتوجه به نظرات مقام معظم رهبری



بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور (در بخش نفت، گاز، برق و انرژی)

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات:



شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



یکشنبه

جمع‌بندی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها



ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



دوشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



سه‌شنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



چهارشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور

کمیسیون بهداشت و درمان:



یکشنبه

ارائه گزارش و مشکلات جامعه اپتومتری ایران توسط مسؤولین مربوطه



انتخاب دو نفر از اعضاء جهت‌شرکت در کمیسیون ‌تلفیق بودجه سال 1388کل‌کشور



سه‌شنبه

بررسی طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار



بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)



بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



کمیسیون صنایع و معادن:



یکشنبه

بررسی اخبار و رویدادها



بررسی نهایی و رأی ‌گیری برای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها



رأی‌گیری جهت انتخاب دونفر از اعضاء برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



ادامه بررسی لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادرمخابراتی کشور



انتخاب هیأت رئیسه منتخب هیأت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران



دوشنبه

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



سه‌شنبه

بررسی اخبار و رویدادها



دعوت از وزیر صنایع و معادن جهت پاسخگویی به سؤالات:



سیدمحمدرضا حاج اصغری نماینده میانه (دو فقره)



سیروس برنا بلداجی نماینده بروجن



سیدعلی میرخلیلی نماینده میناب و رودان



محمدعلی رضائی نماینده تربت حیدریه



امین شعبانی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره



غلامرضا اسدالهی نماینده تربت‌جام و تایباد



مؤید حسینی صدر نماینده خوی (دو فقره)



قدرت‌اله علیخانی نماینده قزوین، آبیک و البرز

کمیسیون عمران:



یکشنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور



اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه (گزارش کارگروه حمل و نقل)



ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها



دوشنبه

- بررسی اخبار و اطلاعات واصله



رسیدگی به لایحه بودجه سال1388 کل کشور در فصل حمل و نقل و راه و ترابری



دعوت از مسؤولان قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به منظور ارائه گزارش عملکرد



بررسی عملکرد مسکن مهر با حضور انبوه سازان و مسؤولین وزارت مسکن و شهرسازی در کمیته مسکن و شهرسازی



سه‌شنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال1388 کل کشور در فصل حمل و نقل و راه و ترابری



نتیجه‌گیری و تهیه گزارش از فصل حمل و نقل و راه و ترابری



چهارشنبه

بررسی اخبار و اطلاعات واصله



جمع‌بندی فصل حمل و نقل و راه و ترابری با حضور وزیر



کمیسیون فرهنگی:



یکشنبه

گزارش رئیس کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان درخصوص نتایج مسابقات ورزشکاران ایران در بازیهای المپیک 2008 پکن



گزارش هدایت‌خواه درخصوص بودجه دستگاههای فرهنگی



انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون تلفیق (بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور)



گزارش رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درخصوص عملکرد و برنامه‌های سازمان متبوع



سه‌شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور - بخش فرهنگ، تربیت‌بدنی، جوانان، زنان و خانواده



کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان



یکشنبه

بررسی و جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهشها و سازمان تربیت‌بدنی و کارگروه درخصوص نتایج مسابقات ورزشکاران ایران در بازیهای المپیک 2008 پکن



دوشنبه

گزارش مسؤولین سازمان تربیت‌بدنی درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



گزارش مسؤولین سازمان ملی جوانان درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



گزارش مسؤولین مرکز امور زنان و خانواده درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



کارگروه رسانه و هنر



دوشنبه

گزارش مسؤولین سازمان صدا و سیما درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



کارگروه فرهنگ و گردشگری



دوشنبه

گزارش مسؤولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی



دوشنبه

گزارش مسؤولان سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



گزارش مسؤولان دفتر تبلیغات اسلامی درخصوص عملکرد بودجه سال 1387 و لایحه بودجه سال 1388



کمیسیون قضایی و حقوقی:



یکشنبه

انتخاب دو نفر جهت عضویت در کمیسیون تلفیق (بررسی لایحه بودجه

سال 1388 کل کشور)



بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



دوشنبه

جلسه مشترک با معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه جهت رسیدگی به لایحه مجازات اسلامی



سه‌شنبه

جلسه مشترک با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور



چهارشنبه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی



یکشنبه

بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش کشاورزی (اعتبارات جاری)



بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش منابع آب (اعتبارات جاری)



دوشنبه

انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1388



ادامه بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش کشاورزی (اعتبارات تملک دارایی)



ادامه بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش منابع آب (اعتبارات تملک دارایی)



سه‌شنبه

بررسی سهم یارانه‌های بخش کشاورزی در بودجه سال 1388 کل کشور



ادامه بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش کشاورزی



چهارشنبه

بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش محیط زیست (اعتبارات جاری و تملک دارایی)



بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش هواشناسی (اعتبارات جاری و تملک دارایی)



پنجشنبه

ادامه بررسی بودجه سال 1388 کل کشور در بخش منابع آب



رسیدگی به پیشنهادات واصله نمایندگان به کمیسیون درخصوص بودجه سال 1388



کمیسیون اصل نودم قانون اساسی:



یکشنبه

انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1388 کل کشور



گزارش بازدید از عسلویه



جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



جلسه کارگروه فرهنگی، رفاهی و اجتماعی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات‌واصله



جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله



سه‌شنبه

جلسه با مسؤولین دانشگاه علمی کاربردی



جلسه کارگروه اقتصادی، عمرانی و فنی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله



جلسه کارگروه حقوقی و قضائی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله



چهارشنبه

جلسه کارگروه امورمحرمانه کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله



کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت:



دوشنبه

ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها



چهارشنبه

ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها