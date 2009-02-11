دور جدید بازخوانی شاهکارهای ادبی جهان در حوزه هنری آذربایجان شرقی

حسن نجفی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: بر اساس برنامه ای ویژه، شاهکارهای ادبی جهان در حوزه هنری تحلیل و بازخوانی می شود.

وی ادامه داد: اشعار فارسی استاد محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار) و از جمله « شعر افسانه شب» وی به همراه دیوان حافظ در برنامه دور جدید بازخوانی های ادبی حوزه هنری قراردارد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت: کار بازخوانی دیوان حافظ توسط استاد ابوالفضل علیمحمدی نویسنده، شاعر و محقق آذربایجانی صورت خواهد گرفت و اشعار فارسی شهریار را دکتر علی اصغر عزیزپور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبی بر عهده دارد.

نجفی یادآور شد: بازخوانی شاهکارهای ادبی جهان با حضور اعضای فعال اتاق های فکر تصویرسازی حوزه هنری صورت می گیرد و هنرمندان تصویرساز برداشت های تصویری خود را از تحلیل آثار ادبی به شکل نقاشی ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این برخی اشعار ترکی استاد شهریار شامل «منظومه حیدربابا»،«خان ننه»،«نقاش» و «ای وای مادرم» در حوزه هنری بازخوانی شده و توسط تصویرگران به شکل مصور ارائه گردیده است.

ابوالفضل علیمحمدی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی است و تألیف 14 عنوان کتاب ادبی را در کارنامه دارد.

علی اصغر عزیزپور نیز با مدرک دکترای زبان و ادبیات عربی،گزیده اشعار معاصر عربی و ضرب المثل های ترکی آذربایجانی را به تالیف رسانده است.