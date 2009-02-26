به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دبیر این همایش ظهر امروز در حاشیه نشست هماهنگی این همایش در جمع شماری از خبرنگاران با اشاره به اینکه همایش مذکور با مشارکت شهرداران و دهیاران و مسئولان اجرایی استان برگزار میشود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد نگاه آیندهنگر در عرصه فعالیتهای اجرایی برای مسئولان و مدیران اجرایی شهری و روستایی و ورود مقتدرانه در فعالیتها است.
هوشنگ رستمپور گفت: پیام این همایش این است که فعالیت مدیران در عرصه شهر و روستا در مقیاس ملی و منطقهای برای ایجاد بستر و محیط زیستی مناسب برای زندگی و توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش ممتازی ایفا میکند.
وی افزود: استمرار فعالیت در محیط زیست شهری، بازسازی و توسعه آتی آنها برای تامین نیازهای روز افزون شهروندان به خدمات اجتناب ناپذیر و وظیفهای اساسی است که باید با نگاه علمی توام شود.
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری بوشهر تصریح کرد: زمینههای فعالیت در شهر و روستا از گذران اوقات فراغت گرفته تا جابجایی و... مستلزم نگاه کلگرایانه به سیستم شهری است تا بتوانیم پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.
رستمپور اظهار داشت: در این همایش نقش مدیریتهای شهری و روستایی در ابعاد مختلف توسعه پایدار بررسی و در فعالیتی برنامهای جایگاه آن در چشمانداز 20 ساله و تخمین قدرت ناشی از فراگیر شدن توسعه پایدار در ایجاد یک جهش بزرگ و متوازن در محیط زیست شهری و روستایی بحث و بررسی میشود.
وی ادامه داد: معرفی چالشهای پیشروی توسعه پایدار و ترسیم نقشه راه برای گذار از مدیریت سنتی به مدیریتی علمی و مدرن و فرصتهای حاصل از آن در زمینههای مختلف بهویژه آمایش سرزمین از محورهای این همایش است.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر در ارتباط با دیگر برنامههای وزیر کشور در سفر به بوشهر گفت: وزیر کشور در بدو ورود به بوشهر در گلزار شهدای بوشهر حضور مییابد و همزمان با این همایش حدود 12 میلیارد تومان ماشین آلات خدمات شهری شامل 211 دستگاه انواع خودروهای خدماتی و حمل و نقل دورن شهری به ارزش 4 میلیارد و پانصد میلیون تومان و 30 پروژه عمرانی به ارزش 7 میلیارد و پانصد میلیون تومان افتتاح میشود.
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