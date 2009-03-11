بزرگترین پروژه شهری و میراث فرهنگی کشور در اصفهان کلید خورد

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پروژه که چهره اصفهان را دگرگون می سازد و میدان نقش جهان دومی را در این شهر برپا می کند در دهه 1360 در طرح جامع و تفضیلی شهر اصفهان گنجانده شد اما بزرگی پروژه و سختیهای کار مدیریت شهری را از انجام آن بازداشته بود. ولی اکنون شهرداری اصفهان اجرای آن را به طور جدی پیگیری می کند.

حسین جعفری در توضیح اهداف پروژه گفت: این طرح سه هدف عمده را دنبال می کند. اول احیای میدان عتیق اصفهان که 900 سال پیش مرکز حکومت و دولتخانه سلسله سلجوقیان بوده است، دوم ایجاد یک محور بزرگ گردشگری در مرکز شهر و اتصال آن به میدان امام (نقش جهان) و سوم حل معضلات شهری و ترافیک سنگین در محدوده مرکزی اصفهان.

مشاور شهردار اصفهان محدوده اجرای پرو‍ژه را 32 هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این 32 هکتار 5 هکتار آن به محدوده بازسازی میدان عتیق اختصاص دارد و بقیه شامل ساخت جلوخان مسجد جامع اصفهان، ایجاد دو زیرگذر و بردن خیابانهای موجود به زیر زمین، احداث پارکینگهای دو طبقه و ساماندهی محله های پیرامونی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی اصفهان درباره وضعیت کنونی میدان عتیق اظهار داشت: این میدان پس از دوران صفویه به تدریج زیرساخت و ساز رفت و اکنون ساختمانهای نامناسب و نازیبایی در آن قرار گرفته اند که چهره شهر را به شدت مخدوش می سازند و هنگام بازدید گردشگران از مسجد جامع و سایر آثار تاریخی مناظر بدی را در برابر آنها قرار می دهند.

جعفری شلوغی و ترافیک سنگین را از دیگر مشکلات موجود در محدوده طرح دانست و درباره مشکلات اجتماعی آن گفت: بسیاری از ساکنان اصیلی که تا چند دهه پیش در این منطقه و محله های تاریخی پیرامون حضور داشتند به محله های دیگر مهاجرت کرده اند که نتیجه آن وجود خانه های مخروبه و متروک، جایگزینی مهاجران غیر بومی و بروز آسیبهای اجتماعی بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل پروژه میدان عتیق تمام این مشکلات حل شود و خاطرنشان ساخت: شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور این پروژه را مورد تصویب قرار داده اند و مسؤولان استان و اعضای کمیسیون های فرهنگی و عمران مجلس شورای اسلامی نیز پشتیبانی خود را از اجرای این طرح اعلام داشته اند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان درباره میزان مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در احیای میدان تاریخی عتیق گفت: این سازمان غیر از بررسیهای باستان شناسی در محدوده میدان و تصویب طرح در شورای فنی خود مشارکت دیگری ندارد در حالی که شهرداری اصفهان برای انجام این پرو‍ژه با کمبود مالی روبرو است و از هر گونه همکاری سازمان میراث فرهنگی استقبال می کند.

جعفری احیای میدان عتیق اصفهان را یکی از دهها طرحی دانست که شهرداری اصفهان برای بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده این شهر در نظر گرفته است و افزود: در حال حاضر 4100 هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد که از این میزان طرح احیای 2175 هکتار به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

وی احیای این بافتها را از وظایف سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان دانست و گفت: این سازمان از ده سال پیش تا کنون نوسازی و بهسازی بافتهایی را که در چهار دسته بافت فرسوده تاریخی، غیر تاریخی، روستا- شهر و حاشیه ای جای می گیرند در دستور کار قرار داده و بسیاری از آنها را احیاء کرده است.

مشاور شهردار اصفهان یادآور شد که در بافتهای تاریخی اصفهان مرمت و ایای آثار تاریخی در اولویت قرار دارد و در مواردی ممکن است نوسازیهایی نیز انجام گیرد اما در بافتهای غیرتاریخی غالبا نوسازی اتفاق می افتد.

وی پروژه های مرمت آثار تاریخی در سازمان متبوع خود را از نظر تعداد و هزینه در نظر گرفته شده چندین برابر اقدامات سازمان میراث فرهنگی در سطح شهر اصفهان ارزیابی کرد و از مرمت و احیای گذر و حمام علی قلی آقا، کلیسای جلفا، گورستان تخت فولاد، مدرسه فرانسویها، منار ساربان، خانه حاج آقا نورالله اصفهانی (خانه مشروطیت)، خانه کدخدایی، عصارخانه شاهی، حمام رهنان، پل خواجو، پل شهرستان، پل جوبی، حمام دردشت، حمام شاهزاده ها، بقعه شیخ ابومسعود، خانه علامه و بدنه شرق چهارباغ عباسی به عنوان نمونه هایی یاد کرد که در سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان به انجام رسیده یا در دست اقدام اند.