به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال الاتفاق عربستان و الشباب امارات از گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 19 فروردین ماه در شهر دمام عربستان برگزار خواهد شد که این دیدار را حسن غفاری ناظر بین المللی فوتبال کشورمان نظارت خواهد کرد.

غفاری برای نظارت این دیدار صبح فردا از طریق دبی عازم شهر دمام عربستان خواهد شد. دیدار الاتفاق عربستان و الشباب امارات را توما ماتسوکی از ژاپن قضاوت خواهد کرد.

در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم های سپاهان ، الاتفاق عربستان و الشباب امارات و بنیاد کار ازبکستان با 3 امتیاز و تفاضل های مختلف در رده های اول تا چهارم قرار دارند.